Toñi Cabrera: «Estoy muerta en vida»

Seguimos en lo mismo y de hecho sigue habiendo un número disparatado de muertes, desgraciadamente el sistema sigue fallando», dijo tajantemente Toñi Cabrera preguntada por la lacra de la violencia machista. Esta grancanaria aún no se ha podido recuperar de las secuelas físicas y psicológicas que le produjo una agresión brutal por parte del que era su compañero sentimental, que fue condenado a 28 años de cárcel, acusado de dos delitos de asesinato en grado de tentativa al quemar vivas a Toñi y a su hija tras una discusión en su domicilio familiar en Ingenio.

Para esta víctima de violencia machista, «las leyes siguen siendo demasiado flojas a mí entender porque si fuesen más duras y cambiaran, sinceramente creo que los agresores se lo pensarían más». Para esta luchadora, «la cárcel no es un castigo, no lo es... tienen piscina, trabajo y mientras, yo no puedo trabajar y lucho por una pensión digna», relata visiblemente afectada al recordar los hechos que la han «matado en vida», según confiesa Toñi.