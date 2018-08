Este miércoles, Día internacional del gato

El 63% de los españoles veranea con sus mascotas

Dejar al gato al cuidado de familia o amigos son otras opciones a las que se suelen recurrir cuando no pueden viajar con ellos. Y en algunos casos, se acude a cuidadores externos como casas guardería para mascotas , es decir, particulares que adoran los animales y que ofrecen su casa para cuidar de ellos, residencias de animales, que son lugares especializados en el hospedaje de las mascotas o también cuidadores profesionales , una opción idónea en el caso de que tu mascota no sea muy sociable o necesite de un cuidado especial y exclusivo.

Cuidados del gato: parásitos, alimentación e higiene

No es recomendable bañar a los gatos con mucha frecuencia, ellos mismos se acicalan

Otro de los cuidados básicos de los felinos pasa también por la alimentación, ya que siempre hay que proporcionarles la más adecuada, que nos indiquen los veterinarios en función de su edad, peso, etc. Igual de importante es asegurarse que el gato come productos de alta calidad, debemos procurar que el comedero sea el apropiado: el plástico y el acero son los materiales que más les gustan a los gatos. Los bordes deben ser suaves y redondeados y el recipiente antideslizante. Un comedero ancho, limpio, suave y que se adapte a sus bigotes para que no se choquen contra las paredes causándoles estrés es la mejor opción para tu mascota.

Además, es muy importante realizarle un cepillado diario del pelo para evitar nudos de pelo y problemas de piel. “Las bolas de pelo se pueden producir como consecuencia de los hábitos de higiene de nuestros gatos y pueden llegar ocasionar problemas digestivos. Para cuidar su salud, es fundamental aportarles suplementos que faciliten el tránsito intestinal como la malta para gatos o la hierba ad libitum”, resalta la veterinaria de Tiendanimal.