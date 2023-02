El 'estafador del amor', condenado por octava vez Albert Cavallé no ha entrado nunca a prisión hasta la fecha

Albert Cavallé, conocido como el 'estafador del amor', por sus prácticas delictivas, ha sido condenado este miércoles a una pena de dos años y tres meses de cárcel por haber estafado cerca de 70.000 euros a seis mujeres a las que seducía para poder timarlas. Se trata de la octava sentencia condenatoria contra Cavallé, cinco de las cuales ya son firmes. No obstante, nunca ha entrado hasta la fecha a la cárcel. El juicio se ha celebrado este miércoles en la Audiencia de Barcelona y se ha saldado con una sentencia 'in voce', después de que el acusado aceptara una condena menor, tras un pacto entre la defensa, la Fiscalía y la acusación particular.

Cavallé ha sido condenado a un año y nueve meses de cárcel por estafa y a seis meses por hurto. La sentencia es firme y el juez aún debe decidir si entra a la cárcel en la fase de ejecución del fallo. Su defensa confía en que vuelva a eludir la cárcel, como en las condenas anteriores. El llamado 'estafador del amor' se enfrentaba a penas de nueve años de cárcel por estafa, hurto y obstrucción a la justicia.

Según ha reconocido, utilizaba aplicaciones de citas, como Tinder, para entablar relaciones con mujeres, a las que engañaba para que le dejaran dinero. Se hacía pasar por abogado, inversor, cirujano o hijo de los dueños millonarios de una clínica de Barcelona. Todo ello para seducir a las mujeres, a las que acababa timando. En una ocasión, logró 49.000 euros de una de las víctimas, tras convencerle que tenía una cuenta en Panamá. La sentencia le condena a devolver a las mujeres las cantidades estafadas. A otra mujer, la engañó para que le dejara 10.000 euros, tras invitarla a pasar unas noches en un hotel de lujo. Aparentaba ser un millonario y así le resultaba más fácil convencerlas para que le dieran dinero.