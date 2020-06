«Esta crisis no ha sido igual para todos», sostienen las ONG en el Congreso

Con dos empleos, Francisco Mendoza vivía al día y sin deudas. Uno de sus trabajos era de media jornada en el sector energético y en el otro facturaba como autónomo, sin atrasos en sus cotizaciones. Siempre como comercial con termomix o alarmas en cartera. Con 46 años y separado, asumía su parte en la manutención de su hijo. Al comienzo de la crisis, la empresa que le tenía en nómina cesó la actividad y le despidió. Confinado y sin posibilidades de seguir por su cuenta, Mendoza también paró su segunda actividad. «Si no podía visitar a los clientes, no podía trabajar», explica.

Ahí llegó el primero de los golpes económicos: según su base de la seguridad social, no tenía derecho a paro. «Me faltaban días cotizados después de 20 años, en los que tuve un contrato por obra y servicio. La empresa me daba de baja cada cierto tiempo». Tampoco optaba a las ayudas por tener a cargo a su hijo de 8 años.

El suyo es un perfil que ha aflorado con el estado de alarma. «Ya teníamos una situación de precariedad importante antes de la Covid-19», asegura Carlos Susías, presidente de la Red Europea contra la Pobreza, que cifra la exclusión social en España en un 21,6%. «El 30% de las personas en pobreza severa tienen empleo y a ellos no hay que darles trabajo sino uno que valga la pena. Mientras otro 30% no tiene trabajo, las causas de un 38% no están relacionadas con su actividad. Así que el colectivo español más grande en pobreza no está desempleado».

La crisis económica tras la sanitaria ha arrastrado a aquellos que, como Mendoza, llegaban a unos ingresos mínimos cada mes pero no de una manera estable. Entonces comenzaron los cierres de empresas, los ceses de autónomos, los ERTE y los ERE. «Esta crisis no ha sido igual para todos», advierte Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas, ante el Grupo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados del Congreso.

«El desempleo ha aumentado entre marzo y abril un 2,5% según el Servicio Público de Empleo pero en la población que atendemos el incremento es del 20%, ocho veces más que la tasa normal». A partir de sus datos, Cáritas estima que los hogares que no reciben «ni un solo euro» ha aumentado un 136% y que aquellos que sí tienen ingresos los han visto reducidos en un 33%. «Acompañamos a un millón de personas que viven con menos de 370 euros», dice Peiró.