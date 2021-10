El «espíritu Harimaguada» se queda

Mujer, sal de tu cocina y únete», era una de las consignas de las manifestaciones feministas de 1978 en España. Era la época del 'destape', el año en que se logró despenalizar el adulterio y la 'transición' política daba los últimos toques a la Constitución, que se aprobó en diciembre. Ese año un grupo de alumnas de Magisterio, vinculadas al movimiento feminista, se preguntaba cómo afectaba «el sexismo a la educación». Ese fue el origen del Colectivo Harimaguada, recuerda una de sus fundadoras, Mary Bolaños. El grupo ahora echa el cierre. El pasado 18 de febrero, tras 41 años de activismo, se despedía. «Queda, sobre todo, un estilo de trabajo, en el que tuvimos por banderas la participación, la interseccionalidad (aunque no usáramos este término)», queda «el trabajo colaborativo, los cuidados, el activismo y el altruismo» y también el «espíritu Harimaguada», señala Mary Bolaños.

En 1978 «la sexualidad era uno de los temas tabú incluso dentro del feminismo», asegura la docente. Pero ellas querían formarse, y se apuntaron a un curso de «monitores de educación sexual» en Madrid durante ocho fines de semana. «íbamos siete compañeras y yo, 'las canarias' nos llamaban, éramos muy combativa y estábamos ansiosas por aprender», relata.

Para entonces Mary Bolaños ya había aprobado las oposiciones, «estaba dentro del sistema». En uno de esos viajes se acercaron a Salamanca para contactar con el catedrático de Psicología de la sexualidad Félix López. «Le preguntamos qué podíamos hacer y nos sugirió presentar un proyecto para impartir educación sexual en las aulas».

La idea cuajó en 1986, gracias a que en el Gobierno canario (dirigido entonces por el PSOE), reconoce Mary Bolaños, fueron «bastante valientes». Y el proyecto se inició en dos centros, el Colegio Marina Cebrián y el instituto Viera y Clavijo».

El pasado febrero, «tras varios meses de reflexión, tomamos la decisión más difícil de toda nuestra trayectoria, la vida del Colectivo Harimaguada había llegado a su fin» anunciaron en las redes sociales. «Si algo nos ha quedado claro, con los cientos de mensajes que hemos recibido, de profesionales, familias y alumnado, desde Canarias, el Estado español y diferentes países, como respuesta a nuestra despedida, es que las aportaciones del Colectivo Harimaguada están ahí, no desaparecerán, ya forman parte de la historia. La experiencia del Colectivo Harimaguada, su labor en los campos de la educación y la atención en el ámbito afectivo sexual de los distintos sectores de la población es y será una referencia clara en el campo de la Educación Afectivo Sexual en Canarias, y fuera de ella», abunda la activista social.

El fin del colectivo responde a varias causas. «No es fácil mantener un colectivo como Harimaguada, que requiere de muchas horas de activismo: hay que atender los servicios de información, asesoramiento y terapia que ofrecíamos en nuestra sede, de forma altruista, sin medios ni apoyos, acudir a las reuniones, coordinarnos con otros colectivos, atender a técnicas y becarias que contactan con nosotras para solicitar información y orientación, realizar informes, escribir artículos, atender a los medios de comunicación, preparar ponencias y desplazarnos a donde nos llamen, atender a las redes sociales…, y además, continuar formándonos ante las nuevas realidades que se van presentando», reconoce Mary Bolaños. «Al progresivo desmantelamiento del tejido social, las crisis de militancia, las situaciones personales cambiantes y las dificultades para crecer como colectivo, se ha unido la creciente falta de apoyo institucional. Desde el año 2000, progresivamente, hemos vivido la no renovación del Teléfono de Información Sexual, la reducción de subvenciones, la no renovación del Proyecto Sex Ser (La Laguna), la liquidación del Programa institucional Harimaguada, el deterioro y desaparición del Plan Canario de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil, la falta de respuesta a las mociones y proyecto no de ley en torno a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos aprobadas en ayuntamientos, cabildos y Parlamento de Canarias… Y, como detonante de esta decisión, el cierre del Centro Municipal San Agustín, en La Laguna, que hacía inviable la prestación de nuestros servicios, y la falta de respuestas a las propuestas integrales realizadas a diferentes instituciones… que han dificultado su continuidad», resume la activista y docente.

Lamentablemente, añade Mary Bolaños, «pienso que queda 'muuucho' por hacer. El modelo de educación afectivo sexual desarrollado en Canarias se sigue concretando en acciones y medidas voluntarias, puntuales, fragmentadas y deslavazadas, que se alejan mucho del modelo que necesitamos».

Críticas

Impartir educación afectivo sexual no siempre fue sencillo. «En un sitio cogieron una ficha de 5º de Primaria en la que se veía un coito y estaba la mujer encima. Con esa ficha fueron por las casas del pueblo recogiendo firmas diciendo que era un programa pornográfico. Nosotras fuimos al pueblo, convocamos a las asociaciones de vecinos, a las familias, al inspector educativo... Nos dijeron que la imagen era pornográfica porque la mujer estaba encima y tenía cara de estar disfrutando», narra la docente. Con todo, la iniciativa siguió adelante y el Colectivo Harimaguada logró algunos hitos, como «la campaña del 97 del plan de sexualidad juvenil», recuerda Mary Bolaños, «Se nos llegó a decir que cómo destacábamos a una pareja de chicas lesbianas», rememora.

Hoy, dice Mary Bolaños, «somos conscientes de que las razones para existir siguen estando vigentes», por eso, añade, esperan que «otros colectivos cojan el testigo», y a ello ayudará que todo el material que ha trabajado Harimaguada en estos años se depositará en la Biblioteca de la Universidad de La Laguna.