¿Es sexista la gala de la reina del carnaval?

Bermúdez niega que haya sexismo

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha declarado a diferentes medios de la isla que «nuestras fiestas no son sexistas, no lo pueden ser porque responden a unas tradiciones que llevan anudadas a la ciudad muchos años». Además, el regidor cargó contra el partido del que partió la crítica: «SsP demuestra con estas declaraciones que no tiene ni idea de la realidad que se vive en esta ciudad». El nacionalista relaciona las declaraciones de Asunción Frías con el movimiento del 8M, afirmado que «Han querido sumarse al 8M, pero han elegido mal. Que nadie dude del rechazo que siento por cualquier tipo de abuso. Ni me gustan las situaciones que crean desigualdad, ni acepto casos de malos tratos, otros tipos de violencia y los abusos sexuales o de poder»