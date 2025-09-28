El envejecimiento del profesorado acelera las jubilaciones: 4.330 desde 2020 Canarias tiene el porcentaje más alto de maestros con más de 50 años. Educación prevé aprobar una OPE de 2025 con 953 plazas

T.A. las palmas de gran canaria. Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El envejecimiento de la plantilla docente ha acelerado el número de jubilaciones entre el profesorado canario. Según datos de la Consejería de Educación del Gobierno regional, en los últimos cinco años 4.330 profesionales de la enseñanza pública canaria han dejado de trabajar y se prevé que estas cifras se mantengan en los próximos cursos.

Según el último informe 'Sistema Estatal de Indicadores de la Educación', el archipiélago tiene el porcentaje más alto del país de maestros y maestras de Infantil y Primaria con más de 50 años, con el 37,4%, seguida de Extremadura (34,4%). La media estatal se sitúa en el 22,3%.

En el caso del profesorado de secundaria en el conjunto del Estado el 32,2% está en esta franja de edad. Galicia tiene el porcentaje más alto (50,4%) y en Canarias ronda el 40%.

La cifra de jubilaciones es clave para la aprobación de las ofertas públicas de empleo (OPE) y la directora general de Personal, Mónica Ramírez, se sentó este viernes en una mesa técnica con los sindicatos docentes para presentar la de 2025, que se abordará en una mesa sectorial el 3 de octubre y debe estar publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) antes de que acabe el año.

En un principio, Educación plantea aprobar este año una OPE de 953 plazas en los cuerpos docentes de las islas, en base a la tasa de reposición del 120% en los sectores esenciales, entre los que se encuentra el educativo, lo que supone que por cada diez jubilaciones se pueden sacar doce plazas.

La cifra de la OPE de 2025 se calcula con el dato de jubilaciones del año anterior como base y en 2024 se produjeron 783, según los datos de Educación. No es la cifra más alta de los últimos cinco años: en 2020 hubo 994, por 867 en 2021, 868 en 2022, y 818 en 2023.

Hay que tener en cuenta que parte del profesorado de la enseñanza pública no universitaria se puede jubilar voluntariamente a partir de los 60 años, los del Régimen de Clases Pasivas, cuando acumulan más de 30 años de servicio.

Estas plazas de la OPE no serán las que se saquen en la próxima convocatoria de oposiciones, cuyas pruebas se celebrarán en 2026. La Consejería de Educación se reunirá con los sindicatos para cerrar la oferta por especialidades y, con toda seguridad, afectará solo al cuerpo de maestros y maestras, avanza la directora general de Personal.

«Nuestra propuesta va a ser ejecutar la oferta del 2023, que se caduca, más la del 2024, del cuerpo de maestros, con unas 700 plazas aproximadamente», explica Ramírez. Y se convocará en este cuerpo docente, añade, «primero porque el resto de comunidades autónomas van a convocar para maestros, también porque este año se quedaron especialidades sin convocar, como Educación Infantil, y tercero porque seguimos teniendo un altísimo nivel de interinidad todavía, que ronda el 35%», explica responsable de Personal de la Consejería de Educación.

Además, en 2026 se celebrarán los exámenes de las especialidades de la convocatoria de este año -que incluía las OPE de 2022 y 2023- cuyo examen se pospuso un año: son 235 plazas distribuidas en 192 en diez especialidades técnicas de Secundaria; siete en el cuerpo de Escuelas Oficiales de Idiomas; 15 en el de profesorado de Artes Plásticas y Diseño; y otras 21 del cuerpo de Profesores de Sectores Singulares de FP.

Plantilla récord

Canarias alcanza este curso la cifra récord 29.085 docentes en la plantilla de la enseñanza pública no universitaria. «Hemos nombrado a 3.800 profesores en lo que llevamos de septiembre, solo en las posadjudicaciones de la primera semana fueron 1.200 plazas de secundaria y 900 de maestros», detalla Ramírez, quien destaca que «las sustituciones se están cubriendo, nombrando prácticamente a diario».