El ensayista italiano Nuccio Ordine logra el Princesa de Comunicación y Humanidades

El ensayista italiano Nuccio Ordine es el nuevo Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Nacido en Diamante (Calabria) en 1958, es profesor de Literatura italiana en la Universidad de Calabria y autor de diversos libros. Yale, Paris IV-Sorbonne, CESR de Tours, IEA de París, el Warburg Institute o la Sociedad Max Planck de Berlín son algunas de las instituciones académicas en las que ha impartido su magisterio quien es también miembro del Harvard University Center for Italian Renaissance Studies y de la Fundación Alexander von Humboldt, así como miembro de honor del Instituto de Filosofía de la Academia Rusa de Ciencias y caballero de la Legión de Honor francesa.

Tras todo esto ese largo currículo se oculta quien lo deja de ser un pensador brillante del hoy que nos acecha. Un ejemplo, en 'La utilidad de lo inutil', una libro que reivindica el valor intrínseco de la educación y las humanidades. «He querido poner en el centro de mis reflexiones la idea de utilidad de aquellos saberes cuyo valor esencial es del todo ajeno a cualquier finalidad utilitarista. Existen saberes que son fines por sí mismos y que—precisamente por su naturaleza gratuita y desinteresada, alejada de todo vínculo práctico y comercial—pueden ejercer un papel fundamental en el cultivo del espíritu y en el desarrollo civil y cultural de la humanidad». Así reza el arranque de esa profunda reflexión que se publicó en 2013 y que ha sido traducida 23 idiomas. En ella, un auténtico éxito de ventas, está una constatación que nutre su pensamiento y que ha dejado clara en múltiples entrevistas: «Nuestra sociedad desprecia los saberes que no producen beneficio económico».

Hace no demasiado tiempo presentaba otro libro, 'Los hombres no son islas', una guía de lectura de autores clásicos unidos por la solidaridad. Y en una entrevista en 2022, para presentarlo, decía los siguiente: «Estamos más conectados que nunca... Pero estamos solos». Su pensamiento es contundencia y elocuencia a la hora de hablar de universidades centradas en formar a sus alumnos en cómo ganar dinero, de formación, de cómo hemos cambiado: «La vida de los estudiantes solo la puede cambiar un buen profesor, no una plataforma digital», decía en otra entrevista.

Es la suya, pues, una visión absolutamente humanista del mundo, al que alerta de los daños que una visión economicista puede causar. Autor de más de una decena de libros, un buen número de ellos se han editado en castellano. Junto a los ya citados, 'El umbral de la sombra', 'Los retratos de Gabriel García Márquez', 'Clásicos para la vida. Una pequeña biblioteca ideal' o 'Tres coronas para un rey. La empresa de Enrique III y sus misterio'.