Encuentro de la Fundación Satocan Júnguel Sanjuán y los entidades beneficiarias de su VI Convocatoria de Ayudas

El pasado mes de febrero, la Fundación Satocan celebró el encuentro anual que con motivo de la resolución de su VI Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social, lleva a cabo junto a todas las entidades beneficiarias del mismo.

Debido a las restricciones de la pandemia, por segundo año consecutivo, el formato online tomó el relevo para celebrarse un encuentro virtual.

«El encuentro, a pesar de ser en formato online consiguió transmitir la pasión, la inquietud y la implicación que demuestran y caracteriza la labor de cada una de las entidades beneficiarias'', comentó Marta Sanjuán del Patronato de la Fundación Satocan.

El encuentro que dió comienzo con la bienvenida y agradecimiento hacia todos los participantes por parte del Presidente de la Fundación Satocan, Juan Miguel Sanjuán Jover, contó además con la asistencia de todo el Patronato formado por la familia Sanjuán Artiles y Mapi Arencibia, gerente de la Fundación Satocan.

Asimismo, participaron en el encuentro representantes de las 26 entidades beneficiarias, que a lo largo de este año 2022 a través de los proyectos presentados, pondrán en marcha iniciativas sociales que velen por el bienestar de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Estos proyectos de Asociaciones de Tenerife, Lanzarote, La Palma, Fuerteventura y Gran Canaria, contarán con una ayuda global de 180.000 euros, cifra con la que se ha aprobado la dotación final de esta VI Convocatoria.

Todos las entidades beneficiarias, en esta primera toma de contacto, compartieron el contenido de sus proyectos y la labor que realizan. Explicaron una a una cada uno de los retos a los que se enfrentan y cómo logran mejorar la realidad de muchos niños y jóvenes a base de entusiasmo, mucha dedicación y creatividad. La pasión por su labor e implicación quedó patente en el transcurso de cada una de las intervenciones.

«La colaboración de la Fundación Satocan va más allá de una cuestión económica», así lo valoraron algunas asociaciones; en cuanto a que ésta supone también un apoyo emocional, haciendo que formes parte de la «familia» Fundación Satocan a través de su confianza, cercanía y sensibilidad.

«Sentirnos parte de los proyectos a través del compromiso que adquirimos y la implicación con la que los vivimos; es nuestra filosofía», comentó al efecto Mapi Arencibia.

Este evento de la Fundación Satocan se ha consolidado como una experiencia enriquecedora porque reúne a asociaciones de todas las islas con proyectos muy diferentes entre ellas. El objetivo es que puedan intercambiar sus enfoques e ideas logrando en ocasiones sinergias entre ellos. Los participantes valoraron positivamente la experiencia y el poder contar con este tipo de encuentros donde compartir y conocer otros recursos e iniciativas sociales.

La Fundación Satocan sigue apostando por la igualdad de oportunidades apoyando a entidades que ofrecen a menores con autismo, síndrome de down, discapacidad intelectual y necesidades educativas especiales, entre otros, los recursos profesionales y humanos para mejorar su autonomía personal y/o complementar su atención educativa. También han tenido cabida en esta VI Convocatoria, proyectos socioeducativos de prevención, integración y dinamización social que trabajan con la infancia y juventud en entornos de alto riesgo social que promueven la educación en valores, el refuerzo escolar, la gestión emocional y la adquisición de hábitos saludables. Todos ellos con el mismo objetivo común de contribuir a su pleno desarrollo personal y favorecer su integración social y educativa.

Todos los beneficiarios agradecieron enormemente la ayuda concedida por la Fundación Satocan, por la oportunidad que se les brinda y por lo que este apoyo, no sólo económico, supone para su labor. Casi todos los asistentes resaltaron la consolidación del proyecto de Ayudas, así como la implicación y la cercanía que la Fundación Satocan demuestra para cada uno de los proyectos.

La Fundación Satocan agradeció a todos los participantes la labor tan importante que llevan a cabo. Y que ésta, afecta positivamente también además a la sociedad en general porque ellos son un referente e inspiran valores de solidaridad y dedicación a los más vulnerables.

Entidades beneficiarias

Las entidades beneficiarias han sido en esta ocasión: Fundación Canaria Main, Apnalp, Mojo de Caña, Jaslem, Down Libre 21, Down Las Palmas, Creciendo Yaiza, Fundación Forja, Aldeas Infantiles, CV San Roque, Fundación Farrah, Up2u Project, Ampa A. Millares Carló, Fundación Anar, A.E.C.C, La Vida es Zuaina, Asociación Te Acompañamos, Felices Con Narices, Play and Train, Ampa Ceip Salvador Manrique de Lara, Mamás en Acción, Aspercan, Apaelp, Ampa Rosa de Los Vientos, Actrade y Asociación Pandora.