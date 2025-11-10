Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El estuche con la edición limitada de las 'yemas de luz'. R. C.

Las yemas de Santa Teresa se suben al fenómeno Rosalía

Una empresa ha creado un estuche 'gourmet' con media docena de 'Yemas de lux' que se comercializa bajo un diseño que recuerda a la portada del nuevo álbum de la cantante y con el título de uno de sus temas: 'Sauvignon Blanc'

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:39

Comenta

A las monjas de Santa Teresa de Ávila les ha venido Rosalía a ver. Las religiosas, o mejor dicho una empresa que vende las yemas con su nombre ... , ha decidido aprovechar el espectacular tirón comercial de la artista catalana y de su último álbum 'Lux' para hacer marketing. La firma que comercializa las famosas yemas de Santa Teresa ha estado al quite y ha diseñado un estuche 'gourmet' de edición limitada al que han denominado 'Yemas de lux' y que se presenta bajo el logotipo del hábito de una monja que recuerda a la portada del disco de Rosalía y con la denominación 'Sauvignon Blanc', uno de los quince temas del álbum 'Lux', inspirado en santas de todas las épocas.

