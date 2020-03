‘Empoderarte’ se instala en Schamann

Ya lo dijo la escritora y activista política norteamericana Hellen Keller: «No soy la única, pero aun así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aun así puedo hacer algo. Y justo porque no puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo». El actual proceso de empoderamiento de las mujeres prosigue produciéndose en multitud de esferas de la sociedad con el fin de eliminar las barreras estructurales de género y lograr una cuota 50-50 que corrija el déficit de participación histórico de la mujer en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida personal y comunitaria.

El centro Gran Canaria Espacio Digital se suma con las jornadas Empoderarte a la intensa programación que la consejería de Cultura del Cabildo desarrolla durante el transcurso de todo el mes en el marco de su iniciativa Marzo-Mujer.

Del 11 al 31 de marzo, la actriz, directora y presentadora Mercedes Ortega, la realizadora argentina Lula Gómez, la joven ilustradora Lola Vendetta (alter ego de Raquel Riba Rossy) y la cantante Amparo Sánchez (Amparanoia) ofrecerán en el citado centro cultural ubicado de Schamann, suficientes motivos para seguir sumando por la igualdad. Dos talleres, uno de ilustración y otro de stop-motion, cuatro conferencias, una proyección documental y un micro-concierto configuran la oferta de Empoderarte.

El día 11 de marzo, a las 18:30 horas, Mercedes Ortega, ofrece la conferencia titulada La mujer y el audiovisual, en la que se referirá a su trayectoria de más de dos décadas como mujer en el mundo de la televisión, cine y documental y su tendencia a trabajar con equipo de mujeres y para las mujeres. La presentadora y actriz canaria, que hace años decidió impulsar sus propios proyectos, dará a conocer uno de los últimos, Mujeres al alba, que se proyectará a partir de las 19.30 horas, ofreciendo el relato de diez mujeres de las islas, a punto de cumplir un siglo, rememoran una Canarias que con ellas desaparecerá.

‘Eres una caca’. Con el objetivo de denunciar casos de machismo cotidiano desde el humor, la animadora argentina Lula Gómez, creadora de La Academia de Animación, lanzó a finales de 2017 la webserie de capítulos cortos Eres una caca. Acoso callejero, control, violencia, revictimización... Todo ello en la boca de cacas parlantes representando actitudes machistas. En la serie ya han colaborado voces tan conocidas como la actriz y directora española Leticia Dolera, la ilustradora Flavita Banana o la comediante argentina Malena Pichot que apoyaron el proyecto de Lula Gómez desde sus orígenes.

El día 18 de marzo, a las 19.00 horas, Lula Gómez, hablará de su popular serie realizada a través de la tecnología stop motion en la que, desde una perspectiva feminista, se enfrenta a tanto horror misógino. Gómez, con mucho humor, no solo se referirá a sus teorías feministas, sino que ofrecerá al público tips para resolver o para sobrellevar las distintas situaciones a las que expone el machismo. Los días 19 y 20 la animadora dirigirá un taller de stop motion con plastilina y activismo feminista. El taller requiere inscripción previa: http://formacion.grancanariadigital.com/

Para la ilustradora catalana Lola Vendetta (alter ego de Raquel Riba Rossy), el feminismo no se sufre, ¡el feminismo se disfruta! En la conferencia Más vale Lola que mal acompañada, que pronunciará el día 25 de marzo (19.00 horas), la creadora hablará de la identidad de una mujer cisgénero en un mundo construido por y para hombres cisgénero. La artista, que constituyó hace tres años uno de los fenómenos editoriales más inesperados con su personaje que se va vengando de todos los hombres machistas con una katana, dirige los días 26 y 27 de marzo el taller de ilustración titulado Cómo crear tu personaje feminista verosímil desde cero, mostrando sus procesos y técnicas basándose en ejemplos de sus creaciones. También esta actividad requiere inscripción.

Finalmente, el día 31 de marzo, a las 19.00 horas, Amparo Sánchez (Amparanoia), una de las pioneras de la música de fusión en España, cerrará las jornadas con la presentación de su libro La niña y el lobo, una historia autobiográfica que narra, a modo de diario, su experiencia vital y su transformación. Una historia brutal y desgarradora en la que la violencia machista tiene un papel crucial para esa transformación. Tras la presentación, la cantante granadina ofrecerá un micro-concierto en el patio de Gran Canaria Espacio Digital.