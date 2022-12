Emma Tucker será la nueva directora de 'The Wall Street Journal' La británica se convertirá en la primera mujer al frente de 'The Wall Street Journal' en sus 133 años de historia

Emma Tucker / PETER DENCH (THE SUNDAY TIMES)

Emma Tucker se convertirá en la primera mujer en dirigir 'The Wall Street Journal' en sus 133 años de historia a partir del próximo 1 de febrero. También será la máxima responsable de la agencia 'Dow Jones Newswires'. La periodista británica ocupa actualmente el cargo de directora de 'The Sunday Times'. Ha sido la primera mujer al frente de la la cabecera dominical de referencia en las islas.

Tucker sustituye a Matt Murray quien ha dirigido 'The Wall Street Journal' desde 2018. El consejero delegado de Down Jones, la empresa editora del diario económico estadounidense. Almar Latour, definió a Tucker en un comunicado como una «líder energética y con experiencia» y destacó sus logros en 'The Sunday Times' en el crecimiento de suscriptores y en los premios conseguidos a nivel periodístico.

Emma Tucker comenzó su trayectoria profesional en el 'Financial Times' en 1990 y fue corresponsal del periódico en Bruselas entre 1994 y 2000. Trabajó desde Berlín antes de volver a Londres para escribir para los suplementos inmobiliario y del fin de semana del diario. En 'The Times' ha asumido varios puestos de responsabilidad antes de convertirse en su directora editorial en 2012 y dirigir, desde 2020, 'The Sunday Times'.