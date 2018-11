Emergencias denuncia su falta de dirección

En este sentido, CCOO Canarias ha explicado en una nota de prensa que si bien el comité ejecutivo del Consorcio nombró el 2 de julio al militar Emilio Duch como gerente, "lo cierto es que no ha resuelto su situación burocrática con el Ministerio de Defensa, por lo que no ha podido firmar la plaza, constituyendo esto además una posible situación irregular de su nombramiento".

Para los trabajadores, esta situación impide que se resuelvan los problemas que afectan a la prestación del servicio, como las oposiciones de bomberos, la lista de interinos o las mejoras en la prevención de riesgos laborales.

Respecto de las oposiciones de bomberos, la organización sindical expuso que el proceso iniciado desde 2012 sigue sin finalizar "y tienen a los bomberos de nuevo acceso realizando más formación de la que había prevista porque carecen de Equipos de Trabajo de Protección Individual (EPIS) para el desempeño de sus funciones".

"Esto genera otro problema, y es la precariedad económica, puesto que se tenía previsto un proceso de formación de cuatro meses y ya va para seis, por lo que están viendo muy mermadas su situación económica dado que en esta fase sólo pueden percibir 500 euros al mes", agregó CCOO.

Además, matizó que estos opositores no pueden incorporarse al servicio a pesar de la carencia de bomberos que sufren los parques, como el de Telde, que tiene solo dos efectivos en la guardia de este 2 de noviembre.

Por su parte, los trabajadores han señalado que en seis meses "no solo no se ha caminado nada, sino que va a peor y desde el Cabildo no se hace nada por dar solución".

"El panorama es de un barco totalmente a la deriva gestionado por políticos que no quieren dar ninguna solución a este asunto y solo se remiten a discursos carentes de sentido y de argumentos coherentes, con los cuales buscan culpabilizar al colectivo de trabajadores y trabajadoras de su pésima gestión", concluyó CCOO.