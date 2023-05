Los embalses siguen bajando y pierden 406 hectómetros cúbicos en una semana

Cuando los embalses de toda España tenían que estar llenándose con las esperadas lluvias de la primavera, su nivel no deja de descender semana tras semana debido a las escasas precipitaciones, prácticamente nulas en el sur peninsular. La última actualización del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) señala que la reserva hídrica se encuentra al 48,9% de su capacidad, cuando hace una semana estaba al 49,6%, 0,7 puntos menos.

Actualmente la reserva hídrica es de 27.417 hectómetros cúbicos, lo que supone una disminución en la última semana de 406 hectómetros cúbicos (el 0,7% de la capacidad total actual de los embalses). El año pasado por estas mismas fechas almacenaban en su conjunto casi mil hectómetros cúbicos más (28.381) y se encontraban al 50% de su capacidad. Con relación a la media de los últimos diez años, el descenso es mucho más significativo, nada menos que veinte puntos por debajo, lo que da una idea de la falta de lluvias que estamos sufriendo.

Ampliar Estado de los embalses por cuencas hidrográficas actualizados a 9 de mayo. R. C.

La prolongada sequía meteorológica que padece toda la península afecta sobre todo a los 49 embalses de la cuenca del Guadalquivir, que en su conjunto se encuentran al 24,4% de su capacidad (0,1 puntos menos que hace una semana), y que son los que peores valores presentan de todo el país. También están mal los de las Cuencas Internas de Cataluña, al 25,6% de su capacidad frente al 25,4% de hace siete días, con lo que han mejorado ligeramente su nivel, y los del Guadalete Barbate: 26,8% frente al 29,1% de la semana pasada, lo que supone un significativo descenso de más de dos puntos. Otros que presentan niveles preocupantes son los embalses de las cuencas del Guadiana y Segura, a un tercio de su capacidad, y los de la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 35,2%.

Aunque se espera que desde hoy mismo un frente atlántico afecte al tercio norte peninsular produciendo lluvias y chubascos en Galicia, área cantábrica, Pirineos y nordeste de Cataluña, en el resto de la península no se esperan lluvias al menos hasta final de la semana (el jueves hay un 75% de probabilidad de que llueva en Valencia), con lo que los embalses del sur no aumentarán el nivel de sus reservas, una mala noticia para las gentes del campo. En las últimas semanas, las organizaciones agrarias han venido advirtiendo del riesgo de perder buena parte de sus cosechas si no llovía. Y llover en condiciones (lluvias generalizadas y abundantes) no ha llovido.