La emancipación juvenil registra su peor dato en Canarias: solo el 14,1% logra independizarse La precariedad laboral se sigue cebando con las personas jóvenes, ya que Canarias es la Comunidad Autónoma con los salarios más bajos de España, a pesar de haberse visto incrementados en un 10,9% con respecto al año anterior

El Consejo de la Juventud de Canarias ha presentado este miércoles en rueda de prensa los datos del Observatorio de Emancipación del segundo semestre de 2024 para Canarias, un informe coordinado por el Consejo de la Juventud de España que cifra en un 14,1% la población joven (de entre 16 y 35 años), con una caída de 5,95 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2023, que está emancipada. Es decir, más de 20.000 personas se han visto obligadas a retornar al hogar familiar.

El informe que ha sido presentado en rueda de prensa por la vicepresidenta 2ª del Consejo de la Juventud de España (CJE), Sara Villodre; la presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias, Eliana Parrilla; y el técnico de investigación del CJE, Manuel Mejías, refleja también que el 23,12% de las personas jóvenes emancipadas en Canarias lo hacen en viviendas de cesión gratuitas, un 75% más que en 2023. Si bien, el 44% de las personas jóvenes emancipadas en las islas comparten vivienda y el 44,68% lo hacen en régimen de alquiler o realquiler.

El precio del alquiler, uno de los principales motivos por los que las personas jóvenes no se pueden independizar, ha crecido un 10,2% en un año, situándose en los 1.128 euros de media, cifra que supera en un 19,1% el salario mediano de una persona joven residente en Canarias. Tampoco mejora la compraventa de viviendas, ya que si bien ha aumentado el número de personas jóvenes que optan por esta opción en un 23,16% en el caso de sin hipotecas y en un 19,85% con hipotecas, se necesita actualmente 5 años de salario neto para que una persona joven pueda dar la entrada de un piso. En este sentido, ha aumentado en un 75% con respecto al mismo periodo de 2023 las personas jóvenes que se emancipan gracias a la cesión gratuita del inmueble (44%) o bien en domicilios compartidos.

Por procedencia, tan solo el 11% de las personas jóvenes que se emancipan son nacidas en Canarias, dato que contrasta con el 24,9% de tasa de emancipación de las personas jóvenes nacidas en otra Comunidad Autónoma o el 24,96% de personas jóvenes de origen extranjero.

En el plano laboral, el paro juvenil en Canarias experimentó una disminución notable de casi el 40% respecto al segundo semestre del año anterior, situándose la tasa de desempleo juvenil en un 18%. Además, se redujo también la tasa de empleo juvenil (el 41,3% de jóvenes tenía trabajo en Canarias). El hecho de que disminuyan ambas variables se debe a que ha aumentado el número de personas jóvenes inactivas (49,6%, es decir, 15,7% más que en el mismo periodo de 2023).

Por otro lado, hay que destacar que el 30,3% de las personas jóvenes canarias se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta cifra supera la media nacional y afecta más a las mujeres jóvenes canarias. Además, el 35,9% de la población joven canaria con un empleo también se encontraba en riesgo de pobreza, lo que muestra que ni siquiera un puesto de trabajo garantiza escapar de la pobreza.

A esto se suma que el salario mediano de una persona en Canarias es el más bajo de España con 11.364,75 euros netos anuales, 947,06 euros netos al mes. Además, la temporalidad laboral, la subocupación y la sobrecualificación sigue afectando principalmente a las personas jóvenes de Canarias. Al respecto, el 67% de las personas jóvenes asalariadas en las Islas Canarias contaban con un contrato indefinido, un 10,8 % menos que un año antes, con diferencias entre hombres (66,1 %) y mujeres (59 %). Por su parte, entre el 33 % de personas jóvenes asalariadas con contrato temporal, lo más habitual era que la duración del contrato fuera de entre cuatro meses y menos de un año.

Al respecto, la presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias, Eliana Parrilla, ha destacado que «este estudio visibiliza los peores datos de emancipación juvenil en Canarias desde que existen registros. Y es que no hablamos solo de estadísticas: hablamos de miles de jóvenes atrapados en la precariedad».

«Incluso cuando cumplimos con todo lo que se nos pide (formarnos, trabajar y esforzarnos) seguimos sin poder independizarnos», y es que «3 de cada 4 personas jóvenes en las Islas siguen viviendo con sus padres».

Por todos estos motivos, Parrilla ha solicitado a los agentes políticos que cumplan con sus responsabilidades, porque «la juventud necesita soluciones y no promesas.

Seguimos esperando acciones reales que ayuden a mejorar nuestra situación, porque nosotros estamos haciendo más del 100% de lo que se nos exige». En este sentido, ha recordado que «las ayudas económicas se resuelven tarde y mal, existen muchas trabas burocráticas, una alta tasa de pobreza, precariedad laboral, etcétera».

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Consejo de la Juventud de España, Sara Villodre, ha afirmado que «las personas jóvenes en España no tenemos una libertad real para poder elegir y organizar nuestro proyecto vital con la crisis de emancipación que atravesamos. Nos vemos obligados a gestionar nuestra vida en torno a la precariedad y con una incertidumbre constante. Necesitamos que las Administraciones colaboren para implementar políticas que pongan a la juventud en el centro».

Vivienda

En cuanto a la vivienda, el precio mediano del alquiler a finales de 2024 en las Islas Canarias era de 1.128 euros al mes, el precio más caro de la historia, y suponía un incremento interanual del 10,2 %, lo que supera ampliamente el salario mediano neto de una persona en Canarias, que se situaba en 947,06 euros al mes. Por lo tanto, una persona joven que perciba un salario mediano no podría alquilar una vivienda de manera individual, ya que le faltarían aproximadamente 181 euros al mes.

En cuanto al alquiler de habitaciones, las personas jóvenes en las Islas destinan un 40% del salario medio.

Si bien, las viviendas en régimen de compraventa se encarecieron en un año un 8,6% en las Islas Canarias, las personas jóvenes con un salario mediano tendrán que dedicar su sueldo íntegro durante 5 años para poder pagar la entrada. En este sentido, hay que destacar también que el coste de la hipoteca a una persona joven residente en el Archipiélgao le costaría el 97,7% de su salario mensual, lo que le dejaría sin dinero para pagar suministros.

Otros datos de interés del informe:

- El 94,1 % de las personas jóvenes que trabajaban en las Islas Canarias lo hacían de forma asalariada, mientras que se estima que alrededor del 3,8% de la juventud canaria era autónoma, lo que representa un descenso del 35% respecto al año anterior.

- El 43,7% de los contratos firmados por personas jóvenes en Canarias correspondía a contratos temporales por circunstancias de producción. Si se suman los contratos temporales por sustitución, la proporción de contratos temporales aumenta al 55%.

- Una persona joven asalariada necesita destinar el 119,1% de su salario al alquiler, lo que evidencia que la emancipación en solitario es prácticamente inviable.

- Con respecto a la emancipación según la provincia de residencia, se observa que la proporción de jóvenes que han salido de su hogar de origen es mayor en Santa Cruz de Tenerife (16,28%) que en Las Palmas (12,18%).