El Viogén sigue a 3.804 víctimas de violencia machista en Canarias

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) mantiene 3.804 casos activos en Canarias. Esto es, más de 3.800 mujeres están siendo monitorizadas por los Cuerpos de Seguridad. De ellas, 312 están en «riesgo medio», 25 en «riesgo alto» y una en «riesgo extremo». De media, cada año desde que se implanto [2007], entran en el sistema en Canarias 3.300 víctimas.

Viogén «es una fotografía de un determinado momento. La situación cambia continuamente porque cambian las circunstancias», explica Antonio Sanmartín, jefe de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Canarias.

El sistema «trata de predecir si va a ocurrir o no un episodio de violencia de género», explica Sanmartin, pero «es muy complicado» pese a que continuamente se revisan los algoritmos. «El verdadero problema es el volumen. Una de cada 25 mujeres en Canarias está en Viogén, que es una herramienta de inteligencia, pero cuando tienen [en total] medio millón de víctimas [el sistema en España monitoriza a más de 552.000 mujeres] es complicado, no hay tanta policía. Tenemos que evaluar continuamente el riesgo y en qué víctimas hay mayores posibilidades de que se dé un nuevo hecho de violencia».

Con todo, en ocasiones el sistema se ha puesto en entredicho por si los niveles de riesgo de los que consta [cinco en total] no responden a la realidad. «Viogén es una herramienta imprescindible, no existe otra posibilidad y se está copiando por toda Europa», defiende Sanmartín quien recuerda que «el 75% de las víctimas mortales de violencia machista no estaba en el programa. Es duro cuando ocurre un caso de homicidio, pero si están en el sistema tiene menos posibilidades de que ocurra», afirma.