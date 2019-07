El viaje a luna que pasó por Maspalomas

Situada a 6.300 kilómetros de Cabo Cañaveral, la estación de Maspalomas -"Canary Station", para la NASA- había sido clave en los primeros éxitos de la carrera espacial de EEUU por su posición privilegiada en el Atlántico, que le permitía ser la primera en establecer contacto con los astronautas tras los minutos críticos que siguen al lanzamiento, cuando todos contienen la respiración.

Allí se recibieron el 20 de febrero de 1962 las primeras palabras que confirmaban que John Glenn estaba bien tras haber sido lanzado al espacio con toda la potencia de un cohete Atlas y el encargo de igualar la gesta de Yuri Gagarin ("Hello, Canary, Friendship Seven. Over"), desde allí se siguieron las misiones Gemini y también desde allí España puso su grano de arena al éxito del programa Apolo.

"CYI -el acrónimo con el que la NASA se refería también a su base de comunicaciones en el sur de Gran Canaria- era la única estación que podía hacer el seguimiento de la nave durante el lanzamiento y confirmar la inserción en la órbita de aparcamiento", recuerda para Efe Valeriano Claros-Guerra, representante de la Agencia Espacial Europea (ESA) en España durante más de una década (1989-2004).