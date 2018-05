El trastorno por atracón, la peligrosa adicción a la comida

Comedores Compulsivos Anónimos (OA, por sus siglas en inglés) no es ni una secta, ni pretende suplantar a psicólogos o psiquiatras en el tratamiento de una adicción que, de unos años a esta parte, se ha destapado detrás de problemas de salud como la obesidad mórbida. Son una asociación a imagen y semejanza de Alcohólicos Anónimos, donde grupos de personas que comparten una adicción se unen para intentar recuperarse, en este caso no del alcoholismo, sino de la compulsión por la comida.

El trastorno por atracón está reconocido como enfermedad desde 1992 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero a día de hoy sigue sin tratarse ni conocerse igual que otros trastornos de la conducta alimentaria «porque el daño que produce en la persona que lo padece no es tan inmediato como en la anorexia o la bulimia». Amelia lo explica de una manera sencilla: «las personas anoréxicas, si no se tratan, pueden morir en poco tiempo; las bulímicas son capaces de ocultar la enfermedad durante años y las comedoras compulsivas casi toda su vida».

Detrás de ese nombre falso está una mujer que lleva nueve años luchando contra su dependencia de la comida porque «de las adicciones -dice- nadie se cura, uno se puede recuperar, pero no curarse». Ella, como Yudit y como Ana (también nombres ficticios), tienen su adicción controlada, pero siguen asistiendo a las reuniones de grupo de AO. Yudit lleva 24 años superándola, pasándola, asegura, «de 24 en 24 horas». Ella trabaja con grupos en Barcelona y Amelia en Pamplona. Ana lleva un grupo en Tenerife, el único presencial que hay en Canarias (en Gran Canaria hay lo que denominan miembros aislados, que se reunen virtualmente). Las tres coinciden en la dificultad que conlleva reconocer que «pegarse atracones es una adicción como las drogas, el juego o el alcohol», lo que ocurre, dicen es que «sin drogarse, jugar o beber se puede vivir, pero no sin comer».

La OA, dicen, es «un recurso más al que acudir», en el que «se habla de yo, no de ti, ni de él, sino de uno mismo: qué soy, quién soy y qué emociones tengo para, a partir de ahí, descubrir qué te lleva a comer». Los comedores compulsivos, explican, están metidos en un circulo vicioso, el de comer-placer-culpa-comer, difícil de romper, pero que «sí se puede controlar» con cambios de hábitos y un plan de acción idéntico al de Alcohólicos Anónimos que reorganice la vida de los adictos.