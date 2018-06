Durante estos meses, explica Agüera, lo que ha sucedido es que ha habido una corriente continua de aire frío y húmedo proveniente del Atlántico Norte que no circula por el océano, ni entra en el continente África, sino que llega directamente desde las islas británicas, Islandia e incluso Groenlandia.

El tiempo no está loco, «ni mucho menos» , afirma Agüera, que aclara que esto es « cíclico » y que no hay que buscar explicaciones peregrinas al hecho de que estos meses están siendo. «Ha habido varios años cálidos y secos, de repente, hay un año frío, pero luego vuelven los años secos y cálidos. Esto está ocurriendo más o menos cada cuatro años», asegura.

El resumen climatológico del pasado mes de mayo , el más frío en Canarias desde hace 30 año s, bien puede valer para definir como han sido los últimos seis meses: nubosos y fríos. Desde diciembre pasado hasta hoy mismo los termómetros han estado en las islas por debajo de la media de referencia para el periodo 1981-2010, situada en 18 grados centígrados, y esto no ocurría, asegura el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, Jesús Agüera , desde hacía «más de cuatro años». Sin embargo, sostiene que esta primavera, «aunque muy fría, está siendo muy tranquila».

Tranquilidad.

«Aquí no han llegado las borrascas porque el anticiclón de las Azores ha hecho de escudo», explica Agüera al tiempo que destaca la influencia continua de los vientos alisios «que han sido los protagonistas absolutos» y los que han provocado «las bajas temperaturas registradas».

Los seis meses, dice, casi que «se podrían reducir a cinco porque, junio nunca ha sido un mes muy veraniego en Canarias», apunta el delegado de la Aemet que destaca la « tranquilidad » que ha marcado la primavera que ahora acaba, un periodo en el que «no se ha registrado ninguna anomalía» y, por tanto, ningún aviso meteorológico. Todo lo contrario a lo ocurrido en la Península, a donde no han parado de llegar borrascas debido al bloqueo de un anticiclón situado sobre escandinavia.

Los termómetros fueron bajando progresivamente desde diciembre hasta mayo [según sus respectivas medias], de manera que si el último mes de 2017 ya registró una anomalía térmica de -0,8 grados y fue el más frío desde 2008, enero registró 0,6 grados por debajo de la media y febrero registró una anomalía de -2 grados y en mayo no se superaron los 16,8 grados -1,2 grados por debajo de la media.

Adiós a las estaciones

Primavera, verano, otoño e invierno. Todos sabemos que esas son las cuatro estaciones, ¡faltaría! Pues vayan olvidándolas porque serán muy pocas las ocasiones en las que en el futuro (casi en el presente) se notará el paso de una a otra. El calentamiento global está provocando, sostiene Jesús Agüera, que cada vez, de una manera más palpable, «las estaciones se estén difuminando».

De hecho, hace tiempo que ya no están tan claramente definidas como hace años. Lo que sí se ha observado, y así lo corrobora un reciente estudio del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, de la Aemet, es la reducción del invierno, que adelanta el inicio de la primavera, y la prolongación del verano, que retrasa el inicio del otoño.

Desde el año 1998, explica Agüera, «en torno al 80% de los meses están siendo más cálidos de lo normal» y eso, asegura, está marcando una tendencia y el aumento de las temperaturas, dice, «está ahí». Por eso esta importancia a que estos últimos seis meses estén siendo más fríos de lo habitual y avisa de que nada indica que este verano y el próximo otoño no vuelvan a ser cálidos y secos, con lo que la media anual volvería a ser cálida, elucubra, porque asegura que ya no se atreve a hacer una previsión agarrándose a las estadísticas que maneja la Aemet, porque esta claro, dice, que «los valores que arrojan no son creíbles». Como prueba habla de la previsión que se hizo del pasado invierno, donde todo apunta a que iba a ser más cálido que el anterior y, sin embargo, ha sido el más frío desde 2014. Diciembre, sin ir más lejos, fue el más frío desde el año 2008. Tambien la primavera daba por encima de la media y, sin embargo, se está teniendo una de las primaveras más frías que se recuerdan, aunque, eso sí, recuerda que la memoria meteorológica es muy corta, aunque digamos que «no recordamos un tiempo igual en añísimos».