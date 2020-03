El Rubio: «Me he comido cinco años y no he hecho nada»

Antonio Ojeda Bordón, alias El Rubio, en sus primeras declaraciones este lunes a su salida de la cárcel, insistía en su inocencia. «No he hecho nada y me comido cinco años sin culpa ninguna», afirmaba. «Yo no me lo he comido ni bebido. Yo no lo he hecho», aseguraba el Rubio tras abandonar a las 11.20 horas de este lunes la cárcel tras cumplir cinco años de condena por haber agredido sexualmente a un menor en su propia chabola, a la que lo llevó prometiéndole que le iba a regalar una bicicleta, el 19 de julio de 2012 en Doctoral.

El Rubio, que continúa siendo el principal sospechoso de la muerte de Yéremi Vargas, puede instalarse desde hoy en Vecindario, municipio donde desapareció el menor hace trece años, que justamente se cumplen mañana, cuando jugaba en un solar contiguo a la casa de sus abuelos maternos en el barrio de Los Llanos. «Yo no se nada de Yeremi, no se nada de nada y he estado aquí cumpliendo cinco años», aludió al caso Yéremi Vargas.