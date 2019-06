El profesorado de la ULPGC dará de 3 a 8 horas semanales de clase

T. Artiles / Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) abordará este lunes la aprobación del nuevo documento que regula la dedicación docente del profesorado, el ya conocido como ROA (Reglamento de Ordenación Académica), que el rector Rafael Robaina califica como «hito», ya que permitirá estabilizar la carga docente, ahora cambiante cada curso. En general, el ROA establece que la gran mayoría de los docentes impartirán 120, 180 o 240 horas de clases presenciales por curso –a una media de cuatro, seis y ocho semanales– en función de las categorías y sexenios de investigación. A mayor categoría y más investigación acreditada, menos clases. Hay que tener en cuenta que el profesorado puede acumular sus horas lectivas en una de las dos mitades del curso.

«En este cambio algunos docentes darán más horas y otros menos, pero el que más va a dar lo hará una media de ocho horas de clase semanales y el mínimo, cuatro, más dos trabajos de fin de título», señala el rector.

Los que menos clases presenciales impartirán son los profesores y profesoras con una producción científica destacada –cuatro o más sexenios–, que darán 90 horas, a una media de tres por semana. El equipo rectoral calcula que el 10% de la plantilla se encuentra en este grupo.

Con el ROA, los departamentos, los centros y el equipo rectoral podrán tener una foto fija y estable de la carga docente del profesorado, lo que permitirá planificar y detectar las necesidades para cubrir lo que junto a la investigación es la parte esencial de la universidad, que todo su alumnado reciba clases del profesorado al que se paga por ello. El actual reglamento en vigor no contempla cargas de docencia fijas y estas varían de un año a otro en función de los méritos acumulados. «Este documento es imprescindible también para poder definir la contratación a partir de ahora», destaca Robaina.

«Somos prácticamente la única universidad que tiene este modelo tan cambiante, porque además se acumulan los méritos y cada año tendremos más problemas para cubrir la docencia», sostiene el rector de la ULPGC, quien insiste en que como máximo se dará 240 horas de clases anuales, límite que ahora está en 320. «Es justo, porque alguien que tiene que investigar no puede dar más de nueve horas de clase presenciales con grupos grandes, eso lo entendemos», añade el máximo dirigente de la ULPGC.

Si baja el máximo de horas de clases presenciales, también sube el mínimo, ya que actualmente hay profesorado que solo imparte 60 horas por curso.

Al no haber cargas fijas, «con el reglamento actual no hay control sobre cuántas horas de clase imparte el profesorado cada año y no se puede planificar», insiste el rector para destacar la importancia del ROA en el funcionamiento de la universidad.

REBAJAS. Partiendo de los bloques estables de horas de docencia, está previsto que el reglamento incorpore rebajas de la carga en función de parámetros como la producción científica, los mayores de 65 años, impartir clases en inglés o hacerlo en grupos grandes.

Falta por cuantificar la carga del profesorado cuando se tutoriza un trabajo fin de título, que varía en función del área, aspecto que el equipo rectoral abordará una vez aprobado el ROA «para el año que viene incorporarlo a la carga docente».

Además de las clases presenciales y las dirección de trabajos de fin de título, el documento también señala que los profesores a tiempo completo incluirán en su jornada semanal las horas de tutoría, con un mínimo de dos horas semanales y un máximo de seis.