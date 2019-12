El paseo de Las Canteras se tiñe de blanco contra el cáncer de pulmón

Una vez finalizado el recorrido, los organizadores se han dirigido al público congregado en la Plaza de la Puntilla para mostrar su apoyo a todos los que sufren esta enfermedad. “Si hay investigación, hay esperanza, hay vida. Luchando unidos podemos ganarle la partida al cáncer de pulmón”, este ha sido uno de los mensajes que más se ha repetido.

La investigación está abriendo una enorme esperanza para los pacientes y por eso, subrayan, “es muy importante dar un paso más en temas como la prevención, el diagnóstico, la innovación y la planificación de recursos, en ellos está la clave de la supervivencia”.

En palabras de Fernando Fraile, presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), “no puede ser que el cáncer de pulmón sea la primera causa de muerte por cáncer en el mundo occidental y en España esté en el sexto lugar en materia de investigación oncológica”.

El impacto emocional que provoca la enfermedad también ha sido otro de los aspectos que se han querido destacar. El oncólogo del Hospital Insular de Gran Canaria, Delvys Rodríguez Abreu, ha apuntado que ”la relación directa del cáncer de pulmón con el tabaco hace que exista una gran estigmatización social en torno a la enfermedad”. Pero también ha querido explicar que el tabaquismo no siempre es la causa, “1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 10 hombres diagnosticados no han fumado nunca. Por eso no hay que estigmatizar a nadie, independientemente de la causa de la enfermedad todos los pacientes merecen la mejor asistencia”.