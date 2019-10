El padre Báez niega la agresión a un joven en San Mateo

«Mis enemigos se aprovechan de la mentira para difamarme»

...Lo del chico es falso: Le hice lo que a todos al cien por cien, y es que tengo la costumbre de acariciar al que saludo, en la cara –lo hago incluso dando la Comunión en Misa, y no excluyo a nadie de ese gesto, incluida la Guardia Civil-, y me saluda el chico en cuestión, y al acariciarlo, comienza a gritar: ¡me has pegado, me has pegado..., a lo que le repito el gesto y le digo, te he hecho una caricia, y sigue gritando me has pegado dos veces, ante lo que me retiré al ver quería formar un escándalo y era ello con motivo de la visita de la Virgen del Pino a San Mateo, donde había muchísima gente.

Luego, pues que se fue a divulgarlo a los Medios de Comunicación y demás. Al presente no he recibido notificación alguna de la denuncia que puso. Y eso es todo.

Por supuesto, no suelo entrar en comentarios de mi propia defensa y a explicar lo sucedido para evitar echar más leña al fuego, y consciente de que el tiempo pone las cosas en su sitio. De lo que no me cabe duda es que mis enemigos- y debo tener muchos- se aprovechan de la mentira para difamarme, pero, es la cruz que me toca llevar...», afirma el padre Báez en su defensa publicada por Teldeactualidad.