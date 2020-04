El oficio de examinar cadáveres en tiempos de coronavirus

Las autopsias se han reducido para evitar propagar la carga viral, y se siguen realizando en los casos de muertes violentas cuya causa no puede determinarse por los signos exteriores, como intoxicación por medicamentos o ahorcamiento. Pero hoy se hacen con estrictas medidas higiénicas que redoblan las ya habituales: los forenses utilizan equipos dobles de protección y salvo excepciones sólo participa un médico con su auxiliar. Antes eran equipos de dos en procesos que podían demorar un par de horas. Además tienen los cuerpos en el frigorífico al menos un día para reducir la potencia del virus y evitan las aperturas craneales y pulmonares. «Hay mucho aerosol», describe Cabrerizo. «Intentamos hacer una eviceración mínimamente invasiva». Niega que exista una prohibición a las autopsias. «Sería imposible no hacerlas».

Un día anormal

Los días de estado de alarma no siguen las rutinas. Declarados los servicios mínimos, los forenses trabajan por turnos. Cabrerizo ha acudido al Juzgado de Guardia 9 de Granada. Lleva una solución hidroalcohólica consigo. Allí puede atender víctimas de violencia de género o detenidos. Luego vuelve a su casa a esperar que la requieran a cualquier hora para un levantamiento de cadáver o una autopsia. Recoger las muestras, empaquetarla, custodiarla. «Todo lo que toco la limpio con la solución», dice Cabrerizo, que vivía con unas sobrinas menores de edad. «Me he ido a vivir sola para controlar bien mis vectores de contagio. Puedes pincharte, o cometer otro error, durante la autopsia de alguien que ha sido confirmado por coronavirus. En casa tengo un cubo con lejía donde meto las suelas de los zapatos. Me quito la ropa y la lavo con agua caliente».

A los cadáveres de los que sospechan que podría tener COVID-19 les hacen un test. Si el resultado es positivo, se envía a Sanidad. ¿Se podrían tomar muestras a todos los cadáveres para verificar, una vez pase la pandemia, si habían contraído el COVID-19? «Sí, se podría», responde Cabrerizo. «Pero las recomendaciones van por el lado de salvar vidas y que exista el mínimo contagio posible. ¿Pero vale la pena dejar esas muestras con una posible carga viral sólo para tener cifras más exactas?».

«Nosotros estamos muy acostumbrados a las tragedias, mientras que los sanitarios no, porque su trabajo es que la muerte no ocurra», dice Cabrerizo, que les recomienda pensar en equipo, apoyarse, escucharse y cuidarse. Pero en estas semanas raras los forenses también han perdido su usual fortaleza frente a la tragedia. «Después de un levantamiento o una autopsia ahora le tengo que decir a la familia que no puede velar al cadáver, no pude verlo, no puede estar con él. Y nos permitimos llorar con ellos, cuando antes nunca lo hacíamos. Les acompañamos con el llanto. Que la familia no pueda hace su duelo es un plus de tristeza para nosotros».