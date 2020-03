El miedo también se contagia

La epidemia de coronavirus que se está extendiendo por el planeta ha llegado acompañada de otra de mayor envergadura. Esta sí, con tintes de pandemia. El mundo se muere de miedo. Las decisiones políticas y sanitarias adoptadas por los responsables institucionales de todo el mundo están contribuyendo a generar entre la población un temor que los sanitarios, no las instituciones, sino los profesionales de la salud que atienden a los pacientes en las consultas, no acaban de entender. ¿Por qué tanta alarma por un virus que no se ha cobrado en el mundo ni la mitad de las víctimas que la gripe se llevará este año en España? ¿Se está utilizando el Cov19 con fines que van más allá de lo meramente sanitario?

«El ser humano, a diferencia del resto de los animales, tiene la capacidad de imaginar, un don que le permite anticiparse a lo que pueda ocurrir» razona la psicóloga Timanfaya Hernández, directora del centro Globaltya, de Madrid. Esta cualidad, destaca la especialista, que nos ha permitido sobrevivir como especie, tiene también su contrapartida. «Es una herramienta muy positiva, que mal gestionada puede resultar muy peligrosa. Nuestra cabeza es incapaz de distinguir entre un miedo real y otro imaginario».