El lugar en el que se las escucha

La psicóloga Lali Ramírez, la agente de igualdad y prevención Regina Santana, la asesora jurídica Eva Martínez y la trabajadora social Maye Caballero son las encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia machista en el centro de información y asesoramiento de Ingenio. El inmueble en el que trabajan pasa desapercibido para la gente del pueblo. Ese es el objetivo, que los agresores no sepan dónde van las víctimas a pedir ayuda. Paradójicamente, vuelven a ser ellas las que deben ocultarse y no los maltratadores. El año pasado pasaron por esta casa 151 mujeres y 38 menores.

«La mayor parte llegan porque ha habido una intervención policial que las orienta a este servicio», explica Maye Caballero. «Tenemos protocolos con la Guardia Civil, la Policía Local, el centro de salud... nos coordinamos». Y lo que buscan, especialmente, es «ser oídas». Tras esa escucha viene el «apoyo» y piden «orientación jurídica porque normalmente tienen hijos».

«Muchas llegan antes de poner la denuncia», apunta Eva Martínez, «no se atreven a denunciar por dependencia emocional o económica. Quieren saber qué derechos tienen y qué vías pueden seguir. Muchas veces necesitan ayudas económicas y antes, como paso previo a la denuncia, necesitan empoderamiento, coger fuerza». Un número elevado de mujeres llega «con orden de protección, derrumbadas y con miedo» y necesitan asistencia psicológica antes que jurídica, matiza. «Han vivido una situación de maltrato físico y/o psicológico, con la instrumentalización de sus hijos por medio. Vienen con un desbordamiento emocional, con ansiedad, depresivas... Todo eso es producto de lo que han vivido. Hay una parte psicoeducativa para que entiendan todo eso y otra de empoderamiento. Les damos herramientas para que puedan tomar decisiones», añade Lali Ramírez.

La «culpa» es uno de los elementos que más aparece. «Hay una situación prolongada de maltrato y un enjuiciamiento de ellas a sí mismas y, de la sociedad. Aquí trabajamos todos esos mitos que les hacen más daño aún», afirma la psicóloga.

«Las expectativas que tienen a veces no se cumplen. No entienden que a un maltratador le den régimen de visitas de los hijos. Muchas veces no se sienten creídas, porque tienen que demostrar lo que dicen y claro, una agresión física es más fácil, pero el maltrato sexual o el psicológico... Tampoco tienen expectativas económicas, no existen viviendas a las que puedan acceder... Todas esas barreras condicionan que muchas mujeres no se atrevan a denunciar», apunta la abogada. En esa línea, Maye Caballero cree que «uno de los obstáculos importantes para que estas mujeres normalicen su vida es la vivienda. Se exige mucho para lograr una vivienda de alquiler y están carísimas». La renta activa de reinserción (RAI) son 430 euros. «Eso no da para un alquiler y vivir. Habría que hacer una política de acceso a la vivienda específica para esta población, como dice la ley», lamenta la trabajadora social.

No creerlas, además de «revictimilarzas», tiene otra consecuencia directa: «abandonan todo el servicio de ayuda, se van del sistema», afirma Maye Caballero, quien recuerda que el hecho de haberse acercado «ya es un gran avance». Rechazarlas las devuelve «al ciclo de violencia» que «les ha generado indefensión». Con todo, la buena noticia es que de esta situación se sale. «Cada una en su tiempo, pero se sale», insisten las expertas.

Para no llegar a esta situación es imprescindible la prevención, señala Regina Santana: «Hay que explicar a los menores lo que es la socialización de género y cómo perjudican las relaciones».