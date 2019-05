El Gobierno solventa con ayudas su error con las ONG de mujeres

Valido aseguró que «no se va a dejar a nadie tirado» pero avisó de que el resto de entidades que se quedaron fuera del reparto de ayudas con cargo a la X solidaria tendrán que ir a la convocatoria de subvenciones genéricas de la Consejería de Políticas Sociales y, por tanto, su situación no se solventará con ayudas directas.

Así lo anunció este jueves la consejera en funciones de Políticas Sociales, Cristina Valido, después de reunirse con las siete entidades que vieron en riesgo sus proyectos por la falta de previsión del Gobierno. Valido les aclaró que, contrariamente a lo que en principio planteó, esas ayudas no irán con cargo el Instituto Canario de Igualdad (ICI), sino que las ONG «tendrán que reformular sus proyectos para que se ajusten a las líneas que se subvencionan desde Políticas Sociales», de manera que se «puedan justificar», dijo. Las entidades tienen hasta hoy para rehacer sus proyectos y ajustarlos a exclusión social, vulnerabilidad, asesoramiento o empleabilidad.

Lineas

El ICI, adelantó Valido, «preparará para la próxima convocatoria» de ayudas con cargo al IRPF «una línea para este tipo de servicios y entidades [las de mujeres] que no esté ligada ni choque con su red de atención a víctimas de violencia de género».

La consejera justificó que Canarias haya sido la única comunidad del país que no contó con una línea específica para programas de mujeres en su convocatoria porque las entidades cometieron el «error» de solicitar ayudas para centros de atención pisos tutelados para víctimas de violencia machista, que se financian con los convenios del ICI y los cabildos y ahora el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Según Valido, los proyectos presentados «son recursos que no se ajustan a las líneas» subvencionables por Políticas Sociales y, además, dijo, chocan con la red de atención a la violencia de género del ICI.

Discriminación positiva

Valido adelantó que ya ha solicitado a los técnicos de las distintas direcciones generales de su departamento «la modificación de las bases para que las entidades que se quedaron fuera de la convocatoria del IRPF sean priorizadas en el reparto de fondos». Valido dijo que sería «algo así como una situación de discriminación positiva» para estas ONG que tuvieron «buena puntuación y sus proyectos son técnicamente buenos y de interés social» pero que no lograron la subvención con cargo al IRPF.

La solución a corto plazo para que las pequeñas entidades afectadas no tengan que cerrar los recursos que tiene en marcha pasa por que concurran a la convocatoria de las subvenciones genéricas de Políticas Sociales, que confió en que salga «en cuanto se resuelvan las alegaciones» presentadas contra la resolución de las ayudas del IRPF.

La consejera en funciones de Políticas Sociales, Cristina Valido, explicó que el resto de entidades que se quedaron fuera del reparto de ayudas con cargo al IRPF es distinto al de las ONG que trabajan con mujeres. «No hubo un error de los proyectos que presentaron», dijo, sino que «los proyectos o no llegaba al nivel exigido o era mucha la competencia».

Negociación

«El Estado no tiene por qué no permitir la modificación de los criterios de baremación», indicó al tiempo que reconoció que «eso ya le tocará al próximo Gobierno». Eso sí, aseguró, que desde ya está «solicitado al Estado flexibilidad para que le reparto sea más proporcional y equilibrado».

Fondos

Reyes Henríquez justificó que el Gobierno canario no convocara las subvenciones del IRPF a mediados del año pasado, como hicieron el resto de comunidades porque el Ejecutivo regional «no tiene unidad de gestión específica para el IRPF» como si pudieran tenerla las demás. Eso les facilitó, dijo, que los Gobiernos «anticiparan los fondos» para las ayudas del IRPF y adelantaran la convocatoria, algo que Canarias no hizo, sino que esperó a que el Estado ingresara los 6,9 millones de euros en sus cuentas para convocar. Aún no ha resuelto la convocatoria definitivamente