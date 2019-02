El Gobierno canario ingresa a Herminia Roque en una residencia

Eleuteria Herminia Roque Castellano ya está en su nuevo hogar, una residencia sociosanitaria. La anciana, que este mes cumple 90 años y padece demencia, vivía hasta este jueves sola en una casa de su propiedad en Lomo Las Azucenas, en Santa María de Guía pese a que estaba tutelada por el Gobierno canario. Una alegría para su sobrina, Adoración Roque, que casi no se lo creía después de años porque su familia cercana no podía proporcionarle los cuidados que necesitaba. La nonagenaria pasaba los días sola y la mayor parte del tiempo en una cama con las barandillas subidas para que no se bajara y tuviese una caída.

Además, la vivienda en la que vivía Herminia Roque presentaba fallos en su estructura y problemas de humedad. De hecho, en la habitación contigua al salón convertido en dormitorio, el techo está apuntalado.

Ante este panorama, denunciado por la familia de la anciana, el Gobierno canario volvió a valorar la situación de Herminia Roque a través de la institución que gestiona las tutelas de la administración canaria, la Fundación Sagrada Familia.

Herminia Roque fue reconocida de nuevo como dependiente de grado I, el menor de los tres que existen en el sistema.