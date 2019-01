El Gobierno canario es el tutor legal de Herminia desde noviembre

Eleuteria Herminia Roque Castellano, nonagenaria con demencia senil, sigue viviendo sola en una casona que huele a humedad y se cae a pedazos en Lomo Las Azucenas, en Santa María de Guía. El 30 de octubre una sentencia la declaró incapaz y asignó su tutela al Gobierno canario. El fallo se convirtió en firme 20 días después, es decir, en noviembre, pero nada ha cambiado en la vida de esta anciana viuda y sin hijos.

Según su defensor judicial, el abogado Reinaldo Velázquez, la sentencia que se dictó el 30 de octubre «obviamente ratifica las medidas urgentes que se decretaron el 13 de julio y entre las más importantes la medida cautelar de ingreso urgente en un centro adecuado y la atribución de la tutela». Por tanto, añade el abogado, «la Comunidad autónoma no ha cumplido con su función y mucho menos ha respondido a la urgencia. Tanto en la vista de la medidas como en la principal quedó acreditada la pésima situación de doña Eleuteria, y no solo en lo referente a su capacidad de obrar si no, además, en el estado de la vivienda y la peligrosidad que en conjunto ambos factores representan para su propia integridad».