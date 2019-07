«El canario lo deja caer, no es de un lenguaje directo»

Rafael Falcón las palmas de gran canaria

—40 años en la profesión. ¿En qué se sigue inspirando Manolo Vieira para hacer reír?

—En lo mismo de siempre, en la observación.

—¿Es más difícil que antes, con la situación actual en la que vivimos, provocar una sonrisa?

—Con Franco vivo, el humor era más inteligente. Los maestros se saltaban la censura con talento, cultura, vocabulario, etc. Quien aprendió de aquello lo tiene hoy más fácil. Pero el canario es especial, ya que he de decir que el canario no es de un lenguaje directo, sino que lo deja caer. Jajaja.

—¿Con qué sueña?

—Tengo sueños reales.

—¿Cuáles son?

—Sueño que en el Chistera no hay nadie o que nadie se ríe con mis chistes. Tendré que hablar con un psicológo con experiencia para que me explique este sueño, porque no lo veo. Jajaja.

—¿Qué análisis hace de la situación política actual?

—Tenemos muchos problemas por solucionar y se debe dialogar. Hoy en día hasta las asociaciones de vecinos son partidos políticos. Todos dicen tener la solución perfecta para nosotros, pues si la tienen con ponerse de acuerdo es suficiente.

—¿Un lugar ideal para alejarse del mundanal ruido?

—Uff. Hay muchos. La Gomera, La Palma, El Hierro, una escapada a Corralejo o al Parador de Tejeda. En definitiva, todas las islas. Pero tampoco olvido Sevilla, Cantabria o Madeira.

—¿Una manía?

—Pues no lo sé. Quizás el orden. Siempre dejo las llaves, la cartera y el teléfono móvil en el mismo sitio. Como me lo cambien me destrozan. Jajaja.

—¿Cómo ha recibido la noticia de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria como Patrimonio de la Humanidad?

—Que nos reconozcan nuestra identidad es algo que me emociona sobremanera. Es una oportunidad única para potenciar y dar a conocer nuestros orígenes, y eso que soy criollo, hijo de portugués, pero ellos también sufrieron lo suyo en su época. La declaración de Patrimonio de la Humanidad me ha emocionado.

—¿Queda Manolo Vieira para rato?

—Dios dirá.

—A punto de arrancar una nueva temporada en el Chistera. ¿Qué va a ofrecer Manolo Vieira? ¿Con qué historias nos va a sorprender?

—Tengo un boceto hecho y sé lo que quiero decir, pero aún no sé por dónde empezar. Jajaja.