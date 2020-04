El borrador del Gobierno para los niños: una hora al día y a menos de un kilómetro de casa

Este documento, según explican fuentes gubernamentales, todavía puede variar sustancialmente en las reuniones entre los equipos de Iglesias y los expertos del Ministerio que dirige Salvador Illa, aunque va a ser la base de la guía que el Ejecutivo hará pública antes de que el domingo o el lunes se permita a salir a los pequeños. La propuesta del equipo de Iglesias incluye que los menores solo puedan abandonar sus domicilios entre las 8 y las 22 horas del día.

La fórmula de salida no tiene que ser expresamente un paseo. Los menores, según este proyecto que debe ser ratificado aun, podrían jugar, correr o hacer ejercicio físico en espacios públicos siempre que respeten las distancias de seguridad con otras personas y no interactúen con otros niños con los que no hayan compartido el confinamiento, como serían los hermanos.

En cualquier caso, estas actividades tendrían que ser en la mayoría de los casos en las calles o aceras porque el borrador del equipo de Pablo Iglesias prevé mantener la prohibición de acceder a los parques y las zonas infantiles. En el borrador no hay mención al uso de espacios compartidos de las comunidades de vecinos, que es un tema que siguen todavía valorando los expertos.