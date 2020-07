El arte del beso es historia

Para hacernos olvidar la trampa biológica que son (el placer que procuran sirve al objetivo de perpetuar la especie), el hombre ha dado al beso categoría de arte, en sí mismo y como inspirador de multitud de obras eternas. Pocos artistas que merezcan ser recordados como tales no han ahondado, a su manera, en su significado, en cómo lo ven o, simplemente, cómo lo vivieron. ¿Cómo reflejará el arte el declive que ahora experimenta? Tendrá que pasar tiempo para analizar el fenómeno, pero como aperitivo, dos jóvenes publicistas han creado un museo virtual en Instagram, Covid Art Museum, donde cientos de artistas ya han colgado sus obras para expresar lo que viven. La mascarilla gana como motivo inédito en la historia artística del beso, que aquí repasamos en diez exponentes.

Por el camino de la precaución se han quedado, de seguro, muchos besos sin dar (¿A dónde irán?, que decía el poeta) y, ante la falta de la preciada caricia, no han sido pocos los que se han preguntado si podemos vivir sin ellos. La Ciencia ya contestó esta pregunta al cuantificar en una larga lista todos sus beneficios para la salud. Se sabe cuántos músculos se ejercitan en un beso, a qué ritmo late el corazón cuando lo recibimos, cuántos puntos rebaja la presión arterial, la cifra de nervios que se activan en la piel de los labios y cómo se elevan los niveles de la hormona del amor, la oxitocina, en nuestro cerebro. Hasta se saben las calorías que quema un beso apasionado. Pero nadie se ha atrevido a ponerle número a los sentimientos que provocan en cada uno de nosotros y cómo estos han sido expresados por el Arte desde que este nació.

Bésame mucho | Consuelo Vázquez

Posesivos

La canción más versionada de la historia, declarada tema del siglo XX, capaz de brillar en boca de artistas tan dispares como Sara Montiel y The Beatles, fue obra de una adolescente mejicana de 16 años. Cuando Consuelo Vázquez le pedía a su amante imaginario que la besara como si fuese la última vez aún no había dado su primer beso. Esta estudiante de piano, que firmaría a lo largo de su carrera numerosos boleros que otros harían famosos, escribió ‘Bésame mucho’ impresionada, tal y como contaría más tarde su hijo, por la partida de los hombres a la guerra y el miedo de las parejas a perder su amor para siempre. Terminó la canción en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial.

Los amantes | René Magritte

Cinema Paradiso | Giuseppe Tornatore

El cine es uno de los grandes culpables de que soñemos con besos que nos doblen las rodillas. El séptimo arte no ha dejado de recrearse en esta expresión de la pasión desde que en 1896 Thomas Edison filmase el primero de la historia del cine, con John C. Rice y May Irwin como protagonistas. (Por cierto, que aquel fue de todo menos apasionado). Las quinielas de los mejores besos de cine está copada por clásicos como Lo que el viento se llevó (a pesar de las protestas de Vivien Leigh por el mal aliento de Clark Gable), Desayuno con diamantes (bajo la lluvia, sin fin) o La princesa prometida (el mejor de los finales). Pero si hay un film que recree lo que el arte de besar ha significado para el cine es la eterna Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, en sus cinco minutos finales. La banda sonora mece el repaso de las escenas míticas del cine en blanco y negro y hace conectar con el sentir del protagonista, también espectador en ese momento.