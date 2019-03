El 13,3% de mayores en residencias están en situación de vulnerabilidad

En 31 centros vinculados a los institutos sociosanitarios de Gran Canaria y Lanzarote viven 1.791 personas mayores. De ellas, el 13,3% están en situación de vulnerabilidad al carecer de vínculos familiares. Así lo explicaron ayer desde la Fundación Tutelar Canaria Adepsi la coordinadora, Saray Rodríguez, y la trabajadora social, Coralia Calderín, que presentaron el estudio Trabajando en red para conocer realidades.

Según este informe, se ha «detectado» que 91 familias «no prestan apoyo» a sus mayores, mientras que otras 147 «han mostrado claudicación», es decir, ya no tienen ningún vínculo con la persona que está en una residencia. En total, 238 ancianos y ancianas son potenciales «tutelados» del Gobierno canario que en estos momentos ya se encarga de otras 178 personas, dijo ayer el viceconsejero de Políticas Sociales, Francis Candil.

Sobre las causas de este desapego familiar el estudio no arroja datos concretos porque no fue objeto del informe. No obstante, Coralia Calderín se refirió a «distintas situaciones». En Lanzarote, explicó, hay personas «extranjeras» en residencias que no tienen familia en las islas, lo cual explicaría su soledad. También hay mayores que «no quieren tener contacto» con sus familiares y otras que no tienen más familia que «sus hermanos y estos están como ellos», es decir, en una situación de dependencia. «Se dan situaciones muy variopintas», concluyó.