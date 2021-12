Vuelta a las aulas del colegio Brains

El ambiente familiar de nuestros centros, la atención personalizada, el programa de valores, las nuevas tecnologías, el modelo internacional de enseñanza y el deporte diario hacen que la vuelta al cole se afronte con optimismo, alegría y, sobre todo, con muchas ganas de adentrarse con nosotros un año más en la maravillosa aventura del conocimiento.

Es tiempo de reencuentros con amigos, compañeros, profesores y todo el personal del centro que les está esperando con los brazos abiertos. Para las familias de los más pequeñitos (pueden comenzar desde los 5 meses en nuestra Nursery de Brains Las Palmas), las primeras semanas siempre son una fecha señalada, una emocionante jornada en la que los niños conocen a sus profesores y hacen nuevos amigos en el lugar que se convertirá en su segundo hogar durante los años más importantes de su vida.

El personal del Departamento de Orientación Pedagógica también participa en este proceso de descubrimiento y adaptación del niño, conociendo y atendiendo sus necesidades particulares a través de un seguimiento personalizado diario. La comunicación con las familias en este periodo es continua, entendiendo que les dejan su gran tesoro en sus manos y con el firme compromiso de cumplir con la responsabilidad que ello conlleva con el mayor cariño y cuidado que existe.

Cada uno de nuestros alumnos es especial, único e irrepetible. Todos poseen talentos personales que nosotros, como docentes, debemos detectar y potenciar. En la diferencia está la riqueza, por lo que nuestro objetivo principal es prepararlos académica y emocionalmente a través de una educación personalizada e integral: el Método Brains. Nuestro Método vertebra la educación de los alumnos durante toda la escolaridad, formando personas apasionadas, creativas, dueñas de su vida, equilibradas, comprometidas socialmente, impulsoras de cambio y con mentalidad global para dinamizar el mundo.

Además de centrar la educación en el alumno como protagonista de su propio aprendizaje, la relación personalizada con las familias es fundamental también en nuestro proyecto educativo. Trabajamos para mantener una buena y fluida comunicación con las familias basada, principalmente, en la confianza mutua. La disponibilidad y cercanía de tutores, orientadores y equipos directivos, tiene como objetivo la atención, orientación y acompañamiento a las familias en cuestiones relacionadas con el desarrollo psico-emocional, académico y educativo de sus hijos, dando apoyo en situaciones de crisis o dificultad, y buscando la colaboración para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado.

Los 40 años de historia y experiencia que nos avalan como Institución Educativa no nos hacen olvidar que cada año «it´s only the beginning». Todas y cada una de las 40 veces que hemos «vuelto al cole» son el comienzo de una nueva aventura, una oportunidad para seguir creciendo con nuestros alumnos y nuestras familias y para seguir siendo año tras año, colegios de referencia en educación internacional.

¡Bienvenidos y «feliz curso nuevo» a todos!