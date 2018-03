Un teldense alumno de la ULPGC queda en el ‘top ten’ del MIR

He tenido mucha suerte. Pero me lo he tomado con tranquilidad porque el objetivo era poder elegir especialidad y eso lo conseguí», confiesa el teldense José María Robaina.

El joven grancanario (24 años) comenzó a prepararse el examen de Médico Interno Residente (MIR) desde «sexto de carrera», afirma. «A partir de junio, pasada la orla, empezó la preparación intensiva hasta febrero. En total, entre septiembre y junio a medio gas y de junio a febrero a piñón», relata.

Organizarse era «complicado», reconoce, «porque la prioridad era la carrera». No obstante, afirma Robaina, pudo mantener cierta vida social. «Los domingos evitaba tener que estudiar para quedar con los amigos o la novia, pero había que hacer malabarismos», añade.

Estar entre los diez primeros -en concreto el octavo- de España en un examen al que se presentaron 14.448 aspirantes le brinda la oportunidad de elegir la especialidad que desee entre las 6.513 plazas de residente ofertadas en todo el país.

«Siempre he dicho que me gusta la Neurología, pero también tengo otras opciones, como Medicina Interna, tengo que plantearme lo que quiero así que tengo trabajo por delante», explica Robaina, que debe decidirse a mediados de abril, que es cuando se abre el período de selección de plazas.

De momento el joven médico pasa su tiempo informándose «mucho» para elegir. «Estoy hablando con compañeros mayores de otros años, visitando servicios para hablar con residentes adjuntos y con toda esa información poderme elaborar una lista de criterios y ver qué hago», comenta Robaina, que considera esta elección «determinante» para su carrera profesional. «Probablemente sea más difícil que hacer el MIR porque antes el objetivo era la nota, ahora es el futuro», reconoce.