Un ingeniero naval de la ULPGC en las entrañas de Inditex

Al problema respondieron 25 estudiantes de 13 universidades

«Me interesé por qué trabajo me iba a dar más oportunidad de cara al futuro y empecé a leer sobre inteligencia artificial, el big data... Vi que eso iba a tener futuro y me busqué un máster para hacer el cambio hacia ese sector y la ULPGC tiene uno muy bueno, que es el máster de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería, del que ahora solo me falta hacer el TFM [Trabajo Fin de Máster]», confiesa. Para Javier Tiniaco el reto que planteó Intidex, y al que la ULPGC invitó a presentarse a su alumnado, es «un problema de inteligencia artificial, de predicción de ventas. Utilizando las herramientas que aprendí en el máster logré quedarme entre los primeros de este concurso», explica.

Esa fue la primera prueba, una vez superada invitaron a unos pocos estudiantes a Inditex «y nos plantearon otro reto y a los mejores que quedamos nos contrataron», narra este estudiante la ULPGC. Se trata «de matemáticas aplicadas. Lo que tienes son datos, valores numéricos en el tiempo. Eso puede representar muchas cosas, desde averías en barcos, a infecciones sanitarias o las ventas de un producto... La potencia de este tipo de herramientas es que la puedes aplicar a cualquier cosa que se pueda predecir con números. Lo que hace falta son muchos datos», abunda.