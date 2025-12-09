La ULPGC se sitúa «en el lado correcto de la historia» con el honoris causa a una fotoperiodista gazatí asesinada La universidad grancanaria homenajea a Fátima Hassouna para «denunciar» el genocidio en la Franja y «defender» los derechos humanos

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 17:48 | Actualizado 18:15h. Comenta Compartir

La sonrisa imperturbable de Fátima Hassouna se torció pronto, muy pronto, cuando apenas tenía 25 años. Su mirada, que era también la del mundo, se apagó bajo una lluvia de bombas. Trabajaba como fotoperiodista en su Gaza natal, retratando el infierno desatado por Israel en la Franja.

«Si me matan, no entierren mis fotos. Que griten por mí, que cuenten mi historia, que expongan todo lo que he visto y no he podido salvar», manifestó en una ocasión. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) asumió su reclamó y nombró este martes a Hassouna doctora honoris causa a título póstumo.

«La universidad tenemos que estar en el lado correcto de la historia y, con este reconocimiento, yo creo que nos ponemos firmes en una posición de defensa de los derechos humanos y de repudia de cualquier barbarie o tipo de xenofobia, islamofobia en este caso», señaló a los medios el rector de la ULPGC, Lluís Serra, quien presidió la ceremonia, celebrada en el salón de actos del edificio de Humanidades, en el campus del Obelisco de la capital grancanaria.

Serra destacó que, con esta acción, la universidad no solo denuncia el «genocidio en Gaza» sino que también el «asedio sobre determinados colectivos, como son los periodistas, que han sufrido las consecuencias de ese intento de desinformar sobre lo que está sucediendo».

Los datos así lo reflejan, con más de 210 periodistas asesinados en Gaza en los cerca de 23 meses de operaciones militares desarrolladas por Israel, según reseña la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF).

La madrina de esta propuesta, también directora de Cooperación de la ULPGCy «nieta de palestino», Nasara Cabrera, compartió un emotivo laudatio, en el que no escondió su orgullo por el apoyo del rector a la iniciativa y por la muestra de «su más sentido dolor hacia el genocidio que aún persiste».

En la imagen de la izquierda, Lluís Serra entrega el título de honoris causa a Nasara Cabrera (2d), mientras Ana Mora sostiene el birrete (d). En la foto de la derecha, Fátima Hassouna, en su casa de Gaza.

Junto a su asiento, se pudo observar una silla vacía, en la que descansaba simbólicamente la bandera de Palestina. Era el lugar que debía haber ocupado Fátima Hassouna. Ana Mora recogió el birrete y el título por ella, en representación de la ONG Plan Internacional.

La fotoperiodista colaboraba con esta organización en el programa She Leads, que buscaba empoderar a niñas y mujeres jóvenes para la lucha de sus derechos y su transformación como agentes de cambio social.

La directora de Cooperación recordó que Hassouna se graduó en Ciencias Audiovisuales en la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Gaza. Comenzó a retratar el horror en la Franja el 7 de octubre de 2023 y su trabajo sirvió para ilustrar la barbarie en la otra parte del globo, a través de medios de comunicación como el diario británico 'The Guardian'.

Hassouna protagonizó el documental 'Put your soul on your hands and walk', dirigido por la cineasta iraní Spideh Farsi. El título viene de una frase que pronunció la propia fotoperiodista: «Estoy tratando de encontrar algo de vida en este mundo, en esta muerte. Cada segundo que tú caminas por la calle, pones tu alma en tus manos y caminas».

Más de 210 periodistas han sido asesinados en Gaza en los casi 23 meses de acción militar israelí, según datos de RSF

La pieza fue seleccionada para proyectarse en el Festival de Cine de Cannes. Un día después, Israel bombardeó la casa de Hassouna, donde también pereció su padre y sus cinco hermanos y hermanas, una de ellas embarazada. «No puede ser casualidad», apostilló Cabrera. Su madre aún vive y se le hará llegar el reconocimiento de la ULPGC.

Ana Mora también descartó las casualidades en el ataque que sufrió la vivienda de la fotoperiodista y consideró el homenaje brindado por la universidad grancanaria como una «cuestión de justicia».

Por último, Lluís Serra evocó el impacto de la acción militar israelí en niños y mujeres: «El mundo ha visto a madres intentando alimentar a sus hijos con nada. Esta no es una reflexión política, es una constatación humanitaria», y anunció que la ULPGC plantará un olivo en honor a Hassouna.

Ampliar El trabajo de Hassouna sigue latiendo en la universidad Las fotografías de Fátima Hassouna no están enterradas. Su latido es más fuerte que nunca en el edificio de Humanidades de la universidad grancanaria, junto al salón de actos. Allí, una muestra recoge la mirada de la fotoperiodista palestina: edificios reducidos a escombros, calles fantasmas o el éxodo con escasas pertenencias al hombro.