La ULPGC prevé que sus gastos suban más que la partida presupuestaria del Gobierno La universidad aprueba las directrices de las cuentas de 2026. Recibira 2,2 millones más del Ejecutivo que en 2025, una subida del 1,7%

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 18:09 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) aprobó ayer las directrices para la elaboración del presupuesto de 2026 del centro académico, que se basan, sobre todo, de los que reciba de las cuentas de la comunidad autónoma.

El delegado de Planificación Económica de la ULPGC, Arturo Melián, explicó al Consejo que para 2026 las transferencias para gastos generales o estructurales procedentes del Gobierno de Canarias aumentarán en 2,2 millones de euros frente a las recibidas en 2025 (un 1,7% más), por lo que, «atendiendo al contenido del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 está previsto contar con un total de 132,3 millones de euros en este tipo de transferencias autonómicas», señala en un comunicado la ULPGC.

Melián destacó que el próximo año también se estima un incremento en los gastos de la ULPGC, que excederá el aumento previsto de los ingresos, especialmente cuando se aprueben los aumentos retributivos de carácter básico por parte del Estado. «Se están manteniendo conversaciones con el Gobierno de Canarias para buscar una solución», explicó.

Con respecto a los baremos establecidos para dotar económicamente a centros, departamentos e institutos universitarios de investigación, el Delegado de Planificación Económica resaltó que el reparto se llevará a cabo analizando casi 40 indicadores y que el total de recursos a distribuir entre estas unidades mediante estos baremos es de 2,4 millones de euros, por lo que permanece básicamente inalterado frente a ejercicios precedentes.

El Consejo de Gobierno ordinario también aprobó la renovación de los Grupos de Investigación Reconocidos (GIR). En total, la ULPGC cuenta con 114, distribuidos en las cinco ramas de conocimiento. «Esta cifra refleja la estabilidad del sistema de investigación de la Universidad y su capacidad de atracción, consolidación y desarrollo de talento científico», afirmó el vicerrector de Investigación Juan Alberto Corbera.

Por su parte, el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación explicó la propuesta de creación del Aula Germánica de la ULPGC, como una nueva aula internacional de la institución para reforzar los lazos de cooperación entre Canarias y los territorios de habla alemana, en particular Alemania, Austria, los cantones suizos germanófonos y otras regiones de la esfera cultural germana.

El nuevo reglamento de contratación del personal investigador incluye complementos de hasta 1.000 euros

En una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, se aprobó la convocatoria de 33 nuevas plazas de Profesorado Ayudante Doctor (PAD) incluidas en el Programa María Goyri de Incorporación de Talento Docente e Investigador, financiadas, en esta ocasión, por el Gobierno canario. Estas 33 plazas se suman a las 50 convocadas en diciembre de 2024 con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, conformando un total de 83 plazas PAD asignadas a la ULPGC dentro de este programa universitario.

El vicerrector de Investigación presentó ante el Consejo extraordinario un nuevo reglamento de contratación del personal investigador y de apoyo a la investigación y una propuesta de complementos retributivos para aquel personal contratado con cargo a proyectos competitivos o gracias a convenios específicos.

Estas propuestas, aprobadas por el Consejo de Gobierno y que se remitirán posteriormente al Consejo Social para su aprobación definitiva, «permitirán reconocer de manera objetiva y transparente circunstancias especiales asociadas al trabajo científico». «Los complementos, de carácter temporal y no consolidable, estarán sujetos a criterios estrictos de justificación, autorización y control, y podrán alcanzar hasta 1.000 euros mensuales», destacó Corbera. Con esta iniciativa, «la ULPGC fortalece la competitividad de su sistema de investigación y mejora la atracción y retención de talento», añadió.