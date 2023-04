La ULPGC decide ampliar a 150 las plazas de nuevo ingreso en Medicina

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ofertará a partir de septiembre, cuando se inicie el nuevo curso, 15 plazas más en Medicina, pasando de las 135 actuales a 150. Así lo anunció ayer el rector, Lluís Serra, tras una reunión con la decana de Ciencias de la Salud, María del Mar Tavío, y una representación del estudiantado de la facultad. La ULPGC se convierte así en la única de las dos universidades públicas canarias que aumenta la oferta ya que la Universidad de La Laguna mantendrá el grado con 130 nuevas plazas.

Serra explicó que Ciencias de la Salud está habilitada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) para ofrecer 150 plazas, aunque en la última década solo ha abierto la matrícula a 135 estudiantes de nuevo ingreso. La reducción, comunicada oficialmente al Gobierno canario, se remonta a un contexto de falta de profesorado y de crisis económica, pero como ya reclamó el Consejo Social de la ULPGC, había que revertirla «por responsabilidad» ya que faltan profesionales de la Medicina y la ULPGC está acreditada para acoger a más alumnado de nuevo ingreso. Según expuso el rector, la ULPGC debe o bien ofertar las plazas acreditadas o solicitar a la Aneca su reducción. Pero ante la oferta del Ministerio de Sanidad de financiar el aumento de nuevas matrículas en Medicina a las universidades públicas españolas, la ULPGC ha optado por aprovechar «la oportunidad».

Más de dos millones de euros

«La compensación económica que nos corresponde por aumentar estas plazas es de 714.825 euros durante tres ejercicios. Más de dos millones de euros que nos van a servir para mejorar las infraestructuras de la Facultad y dotarnos de material docente», afirmó Serra Majem.

Precisamente la falta de espacio en la facultad y la posible merma de la calidad de la enseñanza al ampliar plazas fue uno de los argumentos que utilizó Ciencias de la Salud para oponerse, además de la carencia de docentes y la limitación de las prácticas, según explicó Tavío en una entrevista con este periódico.

De hecho la facultad se pronunció tras una junta extraordinaria a principios de noviembre del año pasado poco después de que la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciara las ayudas en una visita a la ULPGC y el rector recogiera el guante.

«Creo que ha habido un consenso razonable con la decana y la delegación de estudiantes. Han visto la situación y la han entendido. Vamos a subir a 150 plazas y espero que por parte de mis compañeros de facultad y el resto se acoja esta oportunidad de forma favorable», afirmó ayer el rector de la ULPGC.

A su juicio, aumentar el número de estudiantes de primer año en Medicina «no es un problema, es una oportunidad si somos capaces de darle la vuelta». Serra destacó que para un centro es «difícil conseguir una inversión de estas características» y a ella se unirán «el resto de inversiones que podemos hacer por parte de nuestro propio presupuesto», lo cual podrá dar a la facultad de Ciencias de la Salud «una solución a muchos problemas, sobre todo en el área de prácticas».

Garantizar las prácticas clínicas

Además, señaló el rector de la ULPGC, «otro tema importante» al que se le ha dado solución es garantizar las prácticas clínicas del estudiantado de Medicina. «Asumo que el Gobierno de Canarias lo hace suyo porque desde la facultad insisten en la necesidad de potenciar las prácticas en los espacios asistenciales clínicos del Servicio Canario de Salud (SCS) y que la entrada de la [universidad] privada no nos afecte y tuve el compromiso firme de la directora del SCS, Elizabeth Hernández, y del consejero, Blas Trujillo, de que sería «algo absolutamente prioritario». «No solo tenemos que defender sino mejorar nuestras prácticas clínicas no solo de Gran Canaria, también de Lanzarote y Fuerteventura por la posibilidad de hacer rotatorio», dijo Serra Majem.

Enfermería, en cambio, de la que también Serra había anunciado la posibilidad de ampliar plazas, se quedará igual. 100 matrículas de nuevo ingreso en Gran canaria, 50 en Lanzarote y 50 en Fuerteventura.