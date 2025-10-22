La ULPGC alerta a sus alumnos de una campaña de 'phishing' que pretende estafarles 1.250 euros El correo fraudulento amenazaba con remitir a los alumnos al «departamento de litigios» si no pagaban

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:01 | Actualizado 23:09h.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha alertado este miércoles a sus alumnos de una campaña de 'phishing' que pretende estafar 1.250 euros exigiendo un supuesto pago pendiente de la matrícula.

El 'phishing' es una práctica que consiste en suplantar la identidad de una empresa o institución para que sus víctimas compartan información personal, como su número de tarjeta o sus claves de la banca online, o para que realicen pagos.

«Se ha detectado la circulación de correos electrónicos fraudulentos que simulan ser comunicaciones oficiales de la Universidad, con el objetivo de obtener pagos no autorizados«, advierte el Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Universitaria en un correo enviado este miércoles a las 14.18 horas a los alumnos. También ha compartido un mensaje en las redes sociales.

Uno de esos correos fraudulentos, recibido por uno de los alumnos apenas media hora antes de la alerta lanzada por la universidad, informa de un supuesto retraso en el pago de las tasas de la matrícula por el importe de 1.250 euros, y amenaza con enviar el expediente al departamento de litigios si la deuda no se liquida antes del 22 de octubre. Luego indica cómo realizar el pago, con el IBAN y un correo al que habría que enviar el comprobante. Ese correo es «cuenta@lpgc.live».

Ese dominio es una de las claves para detectar este tipo de estafa. La ULPGC recuerda que las únicas direcciones de correo válidas finalizan en «@ulpgc.es» o «@alu.ulpgc.es».

No es la primera vez que la ULPGC sufre este tipo de ataques. En 2017, por ejemplo, la universidad ya avisó a sus alumnos de un correo que les pedía datos y que no había sido enviado desde la administración.