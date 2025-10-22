Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Correo fraudulento que han recibido los alumnos y alerta lanzada por la ULPGC. C7

La ULPGC alerta a sus alumnos de una campaña de 'phishing' que pretende estafarles 1.250 euros

El correo fraudulento amenazaba con remitir a los alumnos al «departamento de litigios» si no pagaban

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:01

Comenta

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha alertado este miércoles a sus alumnos de una campaña de 'phishing' que pretende estafar 1.250 euros exigiendo un supuesto pago pendiente de la matrícula.

El 'phishing' es una práctica que consiste en suplantar la identidad de una empresa o institución para que sus víctimas compartan información personal, como su número de tarjeta o sus claves de la banca online, o para que realicen pagos.

«Se ha detectado la circulación de correos electrónicos fraudulentos que simulan ser comunicaciones oficiales de la Universidad, con el objetivo de obtener pagos no autorizados«, advierte el Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Universitaria en un correo enviado este miércoles a las 14.18 horas a los alumnos. También ha compartido un mensaje en las redes sociales.

Uno de esos correos fraudulentos, recibido por uno de los alumnos apenas media hora antes de la alerta lanzada por la universidad, informa de un supuesto retraso en el pago de las tasas de la matrícula por el importe de 1.250 euros, y amenaza con enviar el expediente al departamento de litigios si la deuda no se liquida antes del 22 de octubre. Luego indica cómo realizar el pago, con el IBAN y un correo al que habría que enviar el comprobante. Ese correo es «cuenta@lpgc.live».

Ese dominio es una de las claves para detectar este tipo de estafa. La ULPGC recuerda que las únicas direcciones de correo válidas finalizan en «@ulpgc.es» o «@alu.ulpgc.es».

No es la primera vez que la ULPGC sufre este tipo de ataques. En 2017, por ejemplo, la universidad ya avisó a sus alumnos de un correo que les pedía datos y que no había sido enviado desde la administración.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  2. 2 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  3. 3 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  4. 4 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
  5. 5 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  6. 6 El sabor de Arinaga que conquista Guanarteme a golpe de hamburguesa artesanal
  7. 7 La viñeta de Morgan de este miércoles 22 de octubre
  8. 8 Canarias se une a la excepción gallega y la Aemet da la buena noticia para el resto de la semana
  9. 9 Sofocan un incendio en la cárcel del Salto del Negro
  10. 10 Buscan a Yuleidi, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La ULPGC alerta a sus alumnos de una campaña de 'phishing' que pretende estafarles 1.250 euros

La ULPGC alerta a sus alumnos de una campaña de &#039;phishing&#039; que pretende estafarles 1.250 euros