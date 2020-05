Todos los centros de Canarias no recibirán alumnos

Los centros educativos de Canarias no han recibido hoy a su alumnado. Esta ha sido la decisión de la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Canarias (Confapacanarias) y las direcciones de veintiún CEPA (Centros de Educación de Personas Adultas) y CEAD (Centros de Enseñanza a Distancia) de Canarias que han expresado este viernes su «preocupación» ante la incertidumbre sobre los protocolos de actuación de la Consejería de Educación regional para la entrada en la fase 2 de la desescalada al mismo tiempo que criticaron que la Consejería de Educación no ha dado instrucciones a la comunidad docente sobre la desinfección de los espacios y su presencia para preparar la vuelta a las aulas.

«En estos momentos no existen protocolos de seguridad suficientemente claros contra la Covid-19 que permita que el alumnado pueda incorporarse a los centros educativos con todas las garantías de seguridad para todas y todos», por lo que la incorporación a la «actividad presencial no se producirá y continuaremos prestando los servicios educativos y administrativos de manera no presencial», apuntaron.

Los equipos directivos de los centros públicos y el conjunto de los docentes se rebelaron a través de comunicados de prensa la semana pasada ante el aviso desde Educación de que deberían afrontar el retorno a las aulas en esta fase 2 pero sin que se les concretase cómo. Las direcciones de la mayoría de CEPA y CEAD mostraron su interés como todos los centros de «volver a la mayor normalidad posible pero con unas instrucciones claras por parte de la Consejería y de la Dirección General de Formación Profesional y de Educación de Adultos que regulen todas las situaciones organizativas, pedagógicas y sanitarias y que, además, considere las especificidad de las comunidades educativas de nuestros centros, de sus distintas enseñanzas y alumnado».

«Las direcciones de los centros no somos expertos en adecuación de espacios, seguridad sanitaria y en prevención de los riesgos laborales derivados de la Covid-19 que no es ningún juego» y solicitaron recibir protocolos claros que permitan una reapertura de los centros en las mismas condiciones de seguridad e igualdad de oportunidades para nuestro alumnado, personal (docente y no docente) y de limpieza y con plena seguridad jurídica de las Direcciones encargadas de aplicarlas que, por supuesto, lo harán en el marco de las particularidades y autonomía de cada centro que en nuestro caso son específicas».

Las direcciones de CEPAS de Santa Lucía, Gáldar, Las Palmas, Mogán, Valsequilo, Telde-Jinámar, Las Palmas-Cono Sur, Arucas-Firgas, Las Palmas-Tamaraceite, Teror, San Bartolomé de Tirajana, CEAD de Las Palmas Profesor Félix Pérez Parrila, Puerto de la Cruz, Acentejo-Tacoronte, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Comarca Nordeste de Tenerife, CEAD de Santa Cruz de Tenerife Mercedes Pinto, Fueteventura-Norte, Fuerteventura-Sur, Guayafanta-La Palma, Teror, Valleseco, Firgas, Moya y los centros educativos de Secundaria y Enseñanza de Régimen especial de Lanzarote a Educación que mientras tanto los centros «por prudencia, sentido común y hasta la recepción de instrucciones claras», segurián dando continuidad pedagógica y administrativa a sua actividad «en la modalidad de teletrabajo que con el máximo esfuerzo y profesionalidad de equipos directivos y claustro de profesorado hemos puesto en marcha en tiempo récord con los recursos disponibles. También seguiremos con las tareas de acondicionamiento de los centros, limpieza y desinfección para retomar la actividad presencial».