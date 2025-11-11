Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Canarias en alerta por la borrasca Claudia, última hora en directo: clases suspendidas, lluvias e inundaciones
No habrá clases la tarde del miércoles: Canarias supende la actividad lectiva en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro por la borrasca Claudia

Las horas lectivas pasarán a la modalidad telemática. Se recomienda también la suspensión de las actividades complementarias y extraescolares

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:32

La Consejería de Educación decidió este martes la suspensión de la actividad lectiva y del servicio de comedor en la isla de La Palma a partir de las 13.30 horas del miércoles, debido a la borrasca Claudia. A partir de las 15:00 horas, todas las islas occidentales pasarán a la modalidad telemática, y se recomienda también la suspensión de las actividades complementarias y extraescolares.

Las decisiones para el jueves se estudiarán mañana en una reunión con la Dirección General de Emergencias y Protección Civil a las 10.30 horas.

Además, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo de inundaciones (PEINCA), declara la situación de alerta en todas las islas a partir de las 15.00 horas del miércoles.

Según Meteored, los avisos meteorológicos dependerán de la evolución de la borrasca: se esperan con acumulados previstos superiores a 100 l/m² en el oeste de La Palma, el sur de La Gomera, el suroeste de Tenerife y municipios del sur y oeste de El Hierro.

La información se publica además en las plataformas Alisios y Gestión de Centros Educativos (Gescentros), así como en la web del Gobierno de Canarias .

