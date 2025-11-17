Con más sombra y más verdes: 369 centros canarios persiguen su naturalización Participan en un proyecto de la Consejería de Educación para instalar pavimentos y suelos permeables o habilitar accesos a fuentes y puntos de agua

La convocatoria del Proyecto de Naturalización de Espacios en los Centros Educativos Públicos, impulsado por la Consejería de Educación del Gobierno canario para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, se cerró el pasado viernes con la participación de 369 centros de todo el archipiélago. En concreto, se busca transformar los patios y los entornos escolares en lugares más verdes, sostenibles y adaptados.

El área reseña en una nota que la isla de Tenerife encabeza la participación con 150 centros, seguida de Gran Canaria, que presentó 130 solicitudes. En un segundo bloque se sitúan Lanzarote, con 36 propuestas; Fuerteventura, con 25, y La Palma, con 23. Finalmente, la isla de El Hierro contabiliza tres centros participantes y La Gomera, dos.

El director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro, celebró el «enorme interés de la comunidad educativa para transformar los patios y zonas exteriores en espacios más saludables, sostenibles y pedagógicos».

El proyecto, que se integra en el Plan de Adaptación de los Centros Educativos a las Altas Temperaturas, incluye opciones para aumentar los espacios verdes de los centros, la creación de zonas de sombra natural y artificial, la instalación de pavimentos y suelos permeables, el acceso a fuentes y puntos de agua, la selección de nuevo mobiliario exterior, refugios de biodiversidad y compostaje, la colocación de señalética didáctica o la instalación nuevos espacios de encuentro, aprendizaje y zonas de juego.

Una vez finalizado el plazo y revisada la documentación, se publicará un listado provisional de centros admitidos y será el turno de las reclamaciones. Tras su resolución, se difundirá el listado definitivo que permitirá avanzar hacia la fase de ejecución de los proyectos seleccionados.