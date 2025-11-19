La sombra de Quiles en la ULL: los manifestantes contrarios al acto «se vieron bajo presión policial» El Consejo Social del centro rechaza la intervención de la policía y varios colectivos denuncian un boicot a la protesta antifascista

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:35 Comenta Compartir

La sombra del tour de Vito Quiles sigue proyectándose en la Universidad de La Laguna (ULL). El Consejo Social del centro, reunido este miércoles, defendió que los manifestantes contrarios al acto «se vieron arrinconados y sometidos a la presión policial, mientras que Quiles se mostró con mayor libertad».

Todo ello, pese a que el agitador realizó un «uso no autorizado de las instalaciones universitarias» el pasado viernes, «exponiendo ideas contrarias a los valores de la universidad», motivo por el que el órgano mostró su rechazo.

No es una opinión aislada. Varios colectivos, entre ellos la Asociación Canaria de Estudiantes (ACE), la Asamblea Estudiantil GARA, Tanekra o Rebelión Científica, firman un comunicado conjunto en el que denuncian que «se desplegó un dispositivo policial encaminado a criminalizar y boicotear la protesta antifascista».

Inciden en que no se pudo desarrollar «donde estaba debidamente comunicada, en la entrada principal de la Facultad de Derecho». Por el contrario, se «encerró» a los manifestantes, «por más de tres horas, en una esquina del parking entre vallas y porras».

Del mismo modo, señalan que la protesta fue «boicoteada con cargas policiales, dejando a 12 personas heridas». Una de ellas tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital, según detallan.

Señalan como responsables de estos hechos al delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, al subdelegado del Gobierno, Javier Plata, y al propio equipo rectoral, encabezado por Francisco Javier García.

Con todo, el rector de la ULL adelantó en la reunión del Consejo Social que este asunto será debatido en el Claustro de la institución académica, que se citará el próximo lunes. Además, el Consejo Social se sumó a la exigencia de información trasladada por García a la Delegación del Gobierno.

La ULL había manifestado previamente su rechazo al acto de Quiles, debido a que «no puede amparar la difusión de desinformación ni de mensajes contrarios a los derechos humanos, la libertad, la igualdad o la dignidad de las personas».