Los servidores de Educación no aguantan el pico de conexiones online de docentes y estudiantes: «Pedimos disculpas y tomamos nota» Los centros de Canarias retoman este viernes la normalidad en las aulas tras una jornada telemática marcada por la imposibilidad de entrar en las plataformas virtuales a primera hora

Teresa Artiles Vizcaíno Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:14 | Actualizado 17:34h.

La borrasca Claudia ha dejado dos incidencias destacables en el mundo educativo canario: la primera, la suspensión de clases presenciales este jueves en toda Canarias y, la segunda, que los servidores de Educación no han aguantado el pico de conexiones de docentes y estudiantes para desarrollar la jornada telemática desde sus casas.

La normalidad vuelve este viernes a las aulas canarias con la apertura de los centros educativos de todos los niveles y el regreso a la docencia presencial.

Desde primera hora de este jueves numerosos centros educativos canarios comunicaron incidencias porque las plataformas de enseñanza virtual no funcionaban, haciendo imposible el desarrollo de las clases telemáticas.

Los problemas de acceso se focalizaron sobre todo en la plataforma de enseñanza virtual EVAGD (también en Campus), que usan sobre todo los centros de secundaria. La avalancha de estudiantes y docentes que intentaron conectar imposibilitó a muchos de ellos desarrollar el trabajo online. «Lo sentimos, es imposible acceder al servicio» es el mensaje que encontraron en sus pantallas al intentar conectarse.

Según la Consejería de Educación del Gobierno canario, los problemas se dieron durante el pico de entradas de docentes y alumnado a primera hora y la situación se normalizó durante la mañana. «Las conexiones han superado significativamente a las de la pandemia», destacó la Administración educativa canaria.

La Consejería aportó algunos datos del «excepcional» aumento de conexiones, incremento por otro lado lógico porque había una suspensión de las clases presenciales en todo el archipiélago. «Hasta las 10.20 horas se había registrado más de 3,5 millones de peticiones de acceso a EVAGD y más de 760.000 a Campus, lo que supone aproximadamente un incremento de más del 233% de las conexiones realizadas sobre las registradas el miércoles».

Poli Suárez, consejero canario de Educación, explicó que a primera hora de la mañana «se produjo un incremento excepcional y reiterado del tráfico hacia las plataformas de teleformación», lo que provocó «una ralentización temporal del sistema, a pesar de las mejoras que hemos introducido a lo largo de estos dos años y la ampliación extraordinaria de los recursos y capacidad de los servidores para atender la demanda de estos días», al tiempo que pidió «disculpas» a toda la comunidad educativa «pues no ha sido suficiente para evitar la inestabilidad del sistema durante la jornada», según declaraciones recogidas en un comunicado.

Según la Consejería, el miércoles, una vez tomada la decisión de suspender la actividad lectiva presencial en toda Canarias, «se aumentó la capacidad de estos servidores» para atender a toda la demanda. Pero no fue suficiente. «Se está trabajando en aumentar los recursos de todos los componentes tecnológicos que dan soporte a las plataformas de teleformación», añade Educación.

«La escuela sigue teniendo retos y este es uno de ellos», por lo que esta situación «nos sirve para analizar lo sucedido, aprender y adoptar medidas de carácter inminente, tomamos nota y nos ponemos manos a la obra para intentar mejorar en este apartado», añadió el consejero.

Educación concreta que «el aumento extraordinario de la actividad provocó la saturación temporal de los sistemas informáticos entre las 8 y las 10.30 horas, dificultando el acceso a las plataformas y provocando la ralentización del uso de las herramientas a numerosos usuarios». Y añade que «la incidencia quedó estabilizada paulatinamente, tras la realización de las acciones correctoras como la reasignación de todos los recursos físicos disponibles a las plataformas de teleformación y la desaturación de los servidores, hasta quedar resuelta».

Críticas de las familias

Las asociaciones de madres y padres del alumnado reiteraron ayer sus críticas respecto a que el sistema educativo canario «no está preparado» para pasar a la modalidad telemática de clases de forma masiva.

«La plataforma EVAGD, que no todos los centros tienen, se cayó antes de empezar la jornada. Y hay que recordar que se estableció desde principios de curso que se tenía que establecer un simulacros en caso de confinamiento para conocer el procedimiento, pero muchos centros no lo han hecho», sostiene Marian Álvarez, presidenta de la federación Galdós, que aglutina a las AMPA de Gran Canaria.

«Se ha evidenciado que el recurso que pone la Consejería no soporta tantas conexiones y, además, docentes y alumnado no tienen recursos en sus domicilios. Si hoy volviéramos al confinamiento estaríamos igual que en marzo de 2020 con la covid y no se puede negar lo evidente», añade Álvarez.