Una docente de Arte: «Si nos sacan del concurso de méritos nos quedamos sin opción»

El proceso extraordinario de estabilización por concurso de méritos del personal docente interino de Artes Plásticas y Diseño de Secundaria afecta a 87 plazas. Buena parte del profesorado de esta especialidad se opone al concurso. Creen que están en desventaja con respecto a profesorado que opte de fuera de las islas porque aquí no se han convocado oposiciones desde hace años y no pueden contar con ese mérito. Esta es una de las razones por las que intentan que su especialidad quede fuera del concurso de méritos, y lo hacen reclamando una enmienda en el Parlamento canario como la lograda por el profesorado de los conservatorios. Pero también hay docentes que quieren seguir adelante porque es una «oportunidad». Es el caso de Mayte Chinnea, profesora de Diseño Gráfico. «Yo y otros compañeros no estamos de acuerdo. No representan a la mayoría del profesorado. Han puesto demandas y parece que hablan en nombre de todos. «Si nos sacan de este concurso nos quedamos sin opción», asegura.

En su opinión, las escuelas de Arte, como en los conservatorios, «son centros muy endogámicos» y por ello «la gente no se manifiesta abiertamente». Pero hay quien no está de acuerdo.

Chinnea señala que este colectivo espera que se cree «un procedimiento acorde a las particularidades que tiene», pero el concurso depende de «un Real Decreto del Estado, y no lo van a hacer por 87 plazas». Además, hay otras comunidades en las que tampoco se han convocado oposiciones, por lo que «el argumento no se sostiene como para garantizar otro procedimiento». Chinnea teme quedarse «sin otra opción» y cree que quizás con este concurso de méritos «se estabilice el 85% y un 15% no. Pero lo que ellos proponen es estabilización cero», lamenta.

Es más, abunda, si sacan al colectivo de Arte de este concurso de méritos « nos están quitando la oportunidad de concursar a los que sí queremos participar. Yo me estoy jugando mi futuro, mi puesto de trabajo, y no me representan. No pueden decir que me representan».

Mayte Chinnea ya se ha puesto en contacto con distintos grupos del Parlamento canario y el próximo 1 de marzo acudirá para exponerles su visión contraria a que se paralice el concurso de méritos.

En su opinión, si la Consejería de Educación decide sacar a grupos docentes de esta convocatoria «estaría cometiendo prevaricación porque el real decreto que la regula dice claramente cómo se calculan las plazas. No puedes decir no saco las del conservatorio o las de las escuelas de Arte».

Chinnea cree que puede que parte del profesorado tema el concurso de méritos porque no pueden llegar, y no solo por la falta de oposiciones, sino «porque hay gente que se ha acomodado y no se ha formado», pero reivindica la oportunidad de que otros lo intenten. « Ya nos regalan demasiado. Ya hay polémica con los funcionarios de carrera porque no les parece justo que nos estabilicen sin exámenes», añade Mayte Chinnea.