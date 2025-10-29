La quinta edición de la Patents Week pone el foco en la regulación del ámbito sanitario y biotecnológico La ULPGC celebrará el evento «pionero en España» del 4 al 6 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:26 Comenta Compartir

La quinta edición de 'Patents Week by ULPGC', «evento pionero» en el conjunto nacional sobre propiedad industrial, innovación y transferencia de conocimiento, se celebrará este año del 4 al 6 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus. Así lo adelantaron este miércoles la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico (Fcpct), con el apoyo del Cabildo grancanario.

La institución académica señala en una nota que la cita se desarrollará bajo el lema 'Protección, regulación e innovación: los desafíos de la salud y la biotecnología'. Siendo así, pondrá el foco en el valor de proteger la investigación de calidad y en los retos que plantea la innovación aplicada al ámbito sanitario y biotecnológico, con especial atención a la regulación de productos sanitarios, dispositivos médicos y software sanitario, así como a los desafíos emergentes que plantea la inteligencia artificial aplicada al ámbito clínico.

El programa se divide en ponencias, mesas de debate y sesiones de formación que abordarán temas como la protección de resultados de I+D, los requisitos regulatorios y la validación clínica en el desarrollo de productos sanitarios, la interrelación entre innovación científica y regulación, y los retos que plantean el software y la inteligencia artificial aplicados al ámbito de la salud.

Otras cuestiones que se tratarán están relacionadas con el acceso al mercado de tecnologías médicas, la coordinación con agencias regulatorias o las oportunidades de financiación europea para empresas emergentes del sector biotecnológico y sanitario.

También se impulsará una dinámica exclusiva de networking, bajo el título 'First Dates de la I+D+i', para que investigadores, startups, compañías consolidadas y profesionales del sector sanitario y tecnológico puedan conocerse y buscar juntos soluciones novedosas, que aporten valor económico y social, a los retos previamente identificados.

La cita contará con actividades divulgativas dirigidas a jóvenes de entre 12 y 18 años, y que acercarán la ciencia e innovación a mil estudiantes desde Primaria hasta Bachillerato. Destaca la jornada 'El futuro ya está aquí', que mostrará el proceso creativo y de protección de los videojuegos.

La universidad aclara que las tardes estarán dedicadas a actividades complementarias, que en este caso son dos proyectos estratégicos liderados por la Fcpct. Uno de ellos es Innovamos, que se centra en la cooperación y la transferencia de conocimiento en el espacio atlántico, y el otro Biotech, orientado al emprendimiento en el ámbito biosanitario y al impulso de nuevas iniciativas empresariales basadas en la investigación científica.

Asistieron al acto de presentación Raúl García Brink, consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria; María José Miranda, directora de Transferencia de Conocimiento y Relaciones con Empresas de la ULPGC; María Josefa Padrón León, directora gerente de la Fcpct y parte del equipo organizador del evento.

García Brink resaltó al respecto que «cada patente representa un paso adelante hacia una economía más fuerte, más sostenible y menos dependiente del exterior» y puso en valor que la ULPGC «ha demostrado que la innovación no es patrimonio de las grandes capitales europeas».

«Desde Canarias también se investiga, se innova y se protege el conocimiento con rigor y excelencia», agregó, para enfatizar que «proteger el conocimiento es proteger nuestro futuro».

Por su parte, Miranda subrayó que el evento contará en esta ocasión con expertos nacionales e internacionales y con actividades científicas dirigidas, incluso, a alumnado de Primaria. «Patents Week by ULPGC se ha consolidado en el ámbito nacional como un espacio de referencia para investigadores, profesionales técnicos y startups», celebró.