¿Es el profesorado canario el mejor pagado? Los datos «no recogen la realidad mayoritaria»

El sindicato UGT en Canarias salió este miércoles al paso para «contextualizar» los datos recogidos en un informe de la organización a nivel estatal sobre retribuciones del profesorado de la enseñanza pública no universitaria y que coloca a los docentes de las islas de la enseñanza pública entre los que mejor sueldo tienen de todo el país.

Según un comunicado de la organización sindical en las islas, «si bien algunos análisis sitúan a Canarias entre las comunidades autónomas con mayores retribuciones docentes, es imprescindible señalar que estos datos incluyen conceptos que no representan la realidad mayoritaria del profesorado».

«Las cuantías que aparecen en los informes citados corresponden, en gran parte, a docentes que perciben el complemento de doble insularidad, aplicable únicamente en islas no capitalinas. Este aspecto eleva artificialmente la media salarial presentada, ya que la mayor parte del profesorado presta servicio en islas capitalinas, donde este complemento no se percibe. Por tanto, los valores difundidos no pueden interpretarse como el salario medio real del conjunto de docentes de Canarias», puntualiza UGT en Canarias.

Según el informe, teniendo en cuenta el salario base, el complemento de destino, el específico de cada comunidad autónoma, el de residencia, y el de productividad/consolidación u otros acuerdos, los maestros y maestras mejor remunerados son los de Canarias (2.986 euros), Ceuta y Melilla (2.960), Euskadi (2.858), Baleares (2.671), Cantabria (2.627) y Castilla-La Mancha (2.594), y los peor pagados son los de Asturias (2.312 euros), Aragón (2.382) y Cataluña (2.399). En el profesorado canario de FP sería de 3.074 y 3.304 euros en Secundaria.

Sin el compemento de doble insularidad, el informe destaca que en Canarias el sueldo es de 2.657 euros brutos al mes para los maestros, 2.745 en los especialistas de Formación Profesional y 2.939 euros en el profesorado de Secundaria, sin aplicar antigüedad.

Según UGT en Canarias, incluso en los territorios donde se perciben complementos por insularidad, la realidad del archipiélago es que el elevado coste de la vivienda dificulta la cobertura de plazas en determinadas especialidades. Esto demuestra que estos complementos, aun siendo necesarios, no compensan las dificultades residenciales ni contribuyen por sí solos a la estabilidad del personal docente».

El sindicato subraya en su comunicado que los conceptos salariales que reconocen la responsabilidad y la carrera profesional docente, como los complementos por cargos directivos, tutorías, trienios o sexenios, «se encuentran en Canarias entre los más bajos y menos actualizados del Estado».

Y añade que la única mejora salarial aplicada en los últimos años «es la derivada del acuerdo estatal alcanzado por nuestra organización sindical para la recuperación del poder adquisitivo del personal funcionario, una subida general para todos los empleados públicos, no de una medida específica dirigida al profesorado canario».

El sindicato reclama actualizar y revisar los complementos vinculados a responsabilidad, formación y trayectoria profesional, ajustar las retribuciones a la realidad socioeconómica del archipiélago y al coste de la vivienda., mejorar la capacidad de atracción y estabilidad en plazas de difícil cobertura y «contextualizar adecuadamente los datos públicos para reflejar la verdadera situación del profesorado».

Brecha salarial

Según el informe de UGT, la brecha salarial de los docentes ha aumentado en la última década en el país debido a los complementos aprobados por cada gobierno autonómico y en 2025 los salarios más altos han sido los del profesorado de Euskadi y los más bajos los de Asturias, con una diferencia de más de 800 euros, según informa Efe.

Según el estudio publicado este martes y que recoge las retribuciones iniciales que percibe el profesorado en cada comunidad autónoma, sin antigüedad ni ostentar cargos retribuibles, los docentes vascos, cántabros y castellanomanchegos son los mejor pagados, y los asturianos, extremeños y catalanes los de peor retribuciones.

La brecha que existe entre las retribuciones de los maestros es de 550 euros, mientras que la diferencia en el cuerpo de Secundaria es de unos 680 euros y en el profesorado de Formación Profesional es superior a los 800 euros.

Estas diferencias salariales entre todo el profesorado de España se ha calculado teniendo en cuenta las retribuciones básicas y complementarias.

UGT denuncia que pese a los acuerdos firmados para la recuperación progresiva del poder adquisitivo de los empleados públicos y tras el último pacto que supondrá una subida real del 11,5 % total en el periodo de 2025 a 2028, la desigualdad salarial no disminuye y se debe a los conceptos que perciben los docentes en sus complementos de carácter autonómico.