ANPE Canarias denuncia un presupuesto «insuficiente» para Educación y la «oportunidad perdida» de llegar al 5% El sindicato docente llama a mejorarlo en el Parlamento a través de enmiendas y recuerda que este porcentaje supone un «imperativo legal»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:01

El sindicato docente ANPE Canarias considera «insuficiente» el incremento del presupuesto de Educación para 2026 y subraya que «un aumento tan leve» impide avanzar hacia una inversión del 5% del PIB en la materia.

La organización sindical enfatiza en un comunicado que este «procentaje no es una declaración de intenciones, sino un imperativo legal recogido en la Ley Canaria de Educación no Universitaria, que sigue sin cumplirse desde que la disposición entró en vigor, hace ya cuatro años».

Su presidente, Pedro Crespo, lamenta que las islas se encuentren, un año más, más cerca del 4% que del 5%, «cuando el contexto económico ofrecía una gran oportunidad para dar un paso relevante hacia ese compromiso».

ANPE Canarias señala que el incremento porcentual de la inversión educativa es «muy similar al del conjunto de las cuentas autonómicas, por lo que el ámbito educativo continúa sin ganar peso relativo en el presupuesto».

Con todo, recuerda que el Parlamento de Canarias «está a tiempo» de revertir esta situación, al menos de forma parcial, mediante enmiendas. Siendo así, el sindicato asegura que se ha reunido con diferentes grupos políticos para trasladar las «necesidades más urgentes de la enseñanza pública y la importancia de que se reflejen en los presupuestos».

Previamente, la Plataforma por el 5% en Educación emitió la misma denuncia y especificó que con los presupuestos para 2026 -2.313,5 millones, un 7,4% más que el año anterior- apenas se alcanza el 4,07% del PIB, lo que son 0,02 puntos más que en 2025.

Retos pendientes

La organización sindical cita el aumento de las plantillas docentes y el refuerzo de especialistas y personal auxiliar como una de las necesidades que requieren de una inversión mayor. También incide en la importancia de mejorar la atención a la diversidad y avanzar en la inclusión educativa, así como de ampliar la oferta del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).

También pone el foco en la renovación de la red de infraestructuras educativas y en la adaptación de los centros a las altas temperaturas, un problema cada vez más común, que ya ha provocado la suspensión de la actividad lectiva presencial en dos ocasiones.

Del mismo modo, resalta el estancamiento retributivo del profesorado, con complementos que siguen desactualizados. «Se continúan estableciendo 35 euros por ejercer la función tutorial, una cantidad irrisoria para la responsabilidad y la carga de trabajo que conlleva», indicica, para matizar «algunos complementos recogidos tanto en presupuestos anteriores como en el actual proyecto de ley no se están abonando; es el caso de los relativos a las áreas de igualdad, patrimonio, FP dual, innovación, emprendimiento y orientación profesional».

En la misma línea, reitera la necesidad de modificar el «injusto» sistema de abono del complemento por formación permanente, que retrasa los efectos económicos de cada nuevo sexenio hasta el 1 de enero del año siguiente.

Esto «genera un agravio comparativo entre docentes, ya que quienes cumplen un sexenio en enero deben esperar casi un año para percibirlo, mientras que quienes lo hacen en diciembre lo cobran en apenas un mes», asevera el presidente de ANPE Canarias.

Finalmente, la organización sindical incide en que el Gobierno del Estado debe implicarse más en la financiación del sistema educativo público en Canarias, especialmente en aspectos como las infraestructuras o la atención al alumnado migrante no acompañado.