Premios extraordinarios de la ULPGC

Los Premios Extraordinarios de Doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se otorgan a las mejores tesis doctorales por rama de conocimiento leídas en los últimos tres cursos académicos (2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023). Además, a la primera tesis de cada rama se le concede adicionalmente el 'Premio Banco Santander', salvo de forma excepcional en la rama de Artes y Humanidades, en la que se conceden dos.

Rama de Ingenierías y Arquitectura

Yubal Barrios Alfaro

Tesis Doctoral: A modular approach for the compression of payload information on-board satellites. Fecha de lectura: 26/07/2022. Director/a/es: Roberto Fermín Sarmiento Rodríguez y María Lucana Santos Falcón.

Cristo Manuel Jurado Verdú

Tesis doctoral: Enabling Rolling Shutter Optical Camera Communication Using Artificial Intelligence: Towards Widespread Adoption and Dual Use of Cameras as Receivers. Fecha de lectura: 15/03/2023. Director/a/es: José Alberto Rabadán Borges, Víctor Guerra Yánez

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas:

Chaitanya Suárez Rojas

Tesis Doctoral: Whale-watching tourism in the nautical sector: Consumer behaviour and firm prospects towards sustainability. Fecha de lectura: 14/1 0/2021. Director/a/es: Carmelo Javier León González y Matías González Hernández.

Arturo Montesdeoca Suárez

Tesis doctoral: De la protección de datos personales a la construcción de un catálogo de derechos digitales de las personas trabajadoras. Fecha de lectura: 15/12/2022. Director/a/es: María Del Carmen Grau Pineda

Rama de Ciencias:

Javier Arturo Cantillo Acosta

Tesis Doctoral: Fishery and aquaculture products in the EU: an analysis of consumers' preferences, producers' risk management and stakeholders' labelling preferences. Fecha de lectura: 06/05/2022. Director/a/es: Juan Carlos Martín Hernández, María Concepción Román García y Didier Van Caillie.

Néstor Marrero Rodríguez

Tesis doctoral: A historical ecological assessment of arid aeolian sedimentary systems responses to long-term land uses in the Canary Islands. Fecha de lectura: 6/09/2022. Director/a/es: María Emma Perez-Chacon Espino, Leví Aday García Romero

Rama de Ciencias de la Salud:

Andrea Carolina Acosta Dacal

Tesis Doctoral: Desarrollo de una metodología multirresiduo para la monitorización de 310 contaminantes tóxicos en suelos agrícolas. Aplicación en la Macaronesia. Fecha de lectura: 10/12/2021. Director/a/es: Octavio Luis Pérez Luzardo y Ricardo Díaz Díaz.

Elisa Santana Monagas

Tesis doctoral: Estilo comunicativo del profesorado de secundaria: efectos sobre el rendimiento académico y el bienestar psicológico. Fecha de lectura: 16/06/2023. Director/a/es: Juan Luis Núñez Alonso, Juan Francisco Loro Ferrer

María José Ramos Sosa

Tesis doctoral: Ciguatoxins in fish: Study of the distribution in different tissues and metabolomic effects on the liver. Fecha de lectura: 24/07/2023. Director/a/es: Fernando Real Valcárcel, Natalia García Álvarez

Rama de Artes y Humanidades:

Gabriel Sebastián Valdés León

Tesis doctoral: Investigaciones sobre el desarrollo de la competencia comunicativa en estudiantes universitarios chilenos. Fecha de lectura: 27/01/2021. Director/a/es: María Teresa Cáceres Lorenzo.

Pedro Henríquez Valido

Tesis doctoral:Estudio carpológico y arqueoentomológico de los graneros colectivos de Gran Canaria (siglos V-XV de nuestra era). Aportaciones al estudio del almacenamiento de alimentos. Fecha de lectura: 04/11/2022. Director/a/es: Amelia Del Carmen Rodríguez Rodríguez, Jacob Bentejui Morales Mateos